El Sigaltec visita hoy en León a un Caja Rural invicto en casa

Óscar Castaño Rubianes hizo un partidazo el sábado en la victoria ante el líder Calvo Xiria en el Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB juega esta tarde a las 20:30 horas en León ante el Caja Rural en la décima jornada de liga de Tercera FEB. Viaje largo para la expedición vilagarciana, que parte a las 13:30 horas. “Es un desplazamiento complicado y en medio de un puente aún más, así que les pedimos un cambio de horario, nos ofrecieron viernes a la tarde y llegamos a ese acuerdo”, explica Luis Gabín, que sigue sin poder contar con Aarón ni Borja.

Con la moral alta tras la victoria ante el líder Calvo Xiria el sábado, el Sigaltec afronta el reto de estrenarse a domicilio. No será fácil porque el Reino de León está invicto en casa, donde ha ganado sus cuatro partidos. Su bagaje global es de 5 victorias y 4 derrotas, por el 4/5 de los arousanos. Equipos como Marín o Chantada cayeron en el pabellón San Esteban.

“Es un equipo muy duro en su casa. Un recién ascendido como nosotros y que mantiene el bloque”, explica Gabín. “Tiene varios veteranos de la casa que llevan años jugando en EBA, tanto en Reino de León como en la Cultural Leonesa, y un grupo de chicos muy jóvenes debutantes en la categoría (nacidos en 2005 y 2006) que lo están haciendo muy bien. Quizá lo que les falta como a nosotros sean centímetros y kilos cerca del aro”. El Sigaltec se va a encontrar en León a un rival que “juega muy abierto, con muchos espacios gracias a que sus pívots (sobre todo Miguel Domínguez Iturza) son amenaza desde la línea de 3, eso les permite ser muy dinámicos en el 5 contra 5 y encontrar con facilidad situaciones para jugar 1 contra 1 muy verticales con sus exteriores”.

Así las cosas, la actividad defensiva será clave en las opciones del Sigaltec. En los locales destaca Álvaro González, que es el líder reboteador de la liga a pesar de ser un jugador exterior, un alero alto. “Cuando rebotea en defensa genera mucho peligro saliendo directo al contraataque, será clave pararlo en transición y vigilar a sus tiradores cuando se juegue más estructurado”, apunta Luis Gabín, que como es habitual ha analizado con detalle al rival a lo largo de la semana.