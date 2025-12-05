Mi cuenta

Deportes

El Céltiga, con siete bajas, recibe este sábado al Barbadás

Julio Rey, Pedro Delgado, Nico y Jordan están lesionados, mientras que Carlos, Santi Figueroa y Álex Rodríguez cumplen sanción (16.30 horas, Salvador Otero)

Gonzalo Sánchez
05/12/2025 21:50
Adri Rodríguez apunta a ser la referencia en punta de los locales
Mónica Ferreirós
El Céltiga retoma la competición este sábado a las 16.30 horas en el Salvador Otero ante el Barbadás en un partido completamente condicionado por la plaga de bajas de los locales. "Nos salió muy caro el último partido contra el Alondras", lamenta Luis Carro. 

Están sancionados Santi Figueroa, Álex Rodríguez, Carlos y un Pedro Delgado que además tiene un problema en la rodilla. Ya se sometió a una resonancia y está a la espera de resultados, existiendo cierta preocupación en el cuerpo técnico. Con una lesión en la misma articulación también está Julio Rey, "tiene pinta de ser un esquince", mientras que Nico sufre una fractura en las costillas y Jordan una luxación de hombro. A todos ellos se suma la duda de Dani Prada. "El fútbol cambia muy rápido. Pasamos de cinco victorias seguidas y tener a los 23 sanos a sufrir una derrota y tener tres o cuatro lesionados para cierto tiempo, sancionados y tener que tirar de juveniles", comenta el técnico local. 

Todos estos contratiempos convierten esta semana en la "más dura hasta el momento" y examinan la calidad de la amplia plantilla del Céltiga. "Perdemos bastantes recursos y nos condiciona la línea defensiva", reconoce un Carro que no se fía de la mala clasificación del Barbadás, penúltimo con 8 puntos, 11 menos que los isleños. "Los hemos visto bastante estas dos semanas. Los resultados no son acordes con lo que hacen porque son un equipo capaz de manejar varios registros". 

Luis Carro también mira al cielo, consciente de que la lluvia y el viento entran en juego en Testos y condicionan mucho. "Para nosotros es un partido muy importante, por el contexto en el que llegamos y porque es un rival directo al que si le ganamos abriríamos un hueco de puntos sustancial a punto de llegar al ecuador de la competición".

En los visitantes se espera el debut del guardameta Borja Atanes, al que ficharon de vuelta esta misma semana procedente del Cented Academy.

