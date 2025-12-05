Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Boiro y Noia rivalizan hoy en Barraña en un partido que se presenta muy físico por el estado del campo

"Los dos equipos nos conocemos muy bien", dice Tizón. Mientras Mariano destaca que "para hacerles daño hay que ser contundente en las dos áreas"

Gonzalo Sánchez
05/12/2025 23:10
Landeira con el balón en un partido en Barraña
Landeira con el balón en un partido en Barraña
Tania Martínez
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El CD Boiro recibe esta tarde en Barraña (16.45 horas) al Noia en un duelo de rivalidad que se ha convertido en un clásico las últimas temporadas, tanto en Preferente como en Tercera. La única baja en los locales es la de Bruno Campos, por lesión, al margen de la espantada del brasileño Allyson, que decidió dejar el club por motivos personales tras el partido ante el Barbadás. Se estrena en la convocatoria Adri Castro. 

"Al ser un derbi creo que va a haber un ambientazo", apunta Jose Tizón. "Somos dos equipos que nos conocemos muchos. Creo que va a ser un partido marcado por la igualdad". El entrenador del Boiro considera clave "adaptarse al terreno de juego", también apunta como muy importante "ponerse por delante en el marcador" y habla del balón parado como otro de los aspectos a tener en cuenta. "Es una de sus fortalezas. Tienen gente muy fuerte". El Boiro aventaja en 7 puntos a un Noia que está en zona de descenso y encadena siete jornadas sin ganar.

El técnico visitante Alberto Mariano tiene las bajas por sanción de Piñeiro y Queiruga. "El Boiro tiene una plantilla de primer nivel y están muy bien estructurados a nivel defensivo, además de tener mucho talento en los futbolistas de ataque", destaca el entrenador santiagués.

"Para hacerles daño hay que ser contundente en las dos áreas y no tener errores de concentración, sobre todo teniendo en cuenta el previsible estado del campo, que parece que va a estar muy blando". Se espera por tanto un partido exigente en el aspecto físico, en el que los duelos, los segundos balones y la estrategia pueden marcar el resultado final.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los cascanueces a tamaño real

Decoraciones artesanales de la mano de una cambadesa invaden el barrio de San Tomé
Sandra Rey
Participantes en el taller de cocina organizado por Micogrove

Últimos días para recorrer la ruta ‘Setapas’ y conocer la gran variedad de hongos mecos
C. Hierro
Adri Rodríguez apunta a ser la referencia en punta de los locales

El Céltiga, con siete bajas, recibe este sábado al Barbadás
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

El Concello de Vilagarcía contrata la redacción del proyecto para regenerar el césped del campo de A Lomba
Olalla Bouza