Boiro y Noia rivalizan hoy en Barraña en un partido que se presenta muy físico por el estado del campo

Landeira con el balón en un partido en Barraña Tania Martínez

El CD Boiro recibe esta tarde en Barraña (16.45 horas) al Noia en un duelo de rivalidad que se ha convertido en un clásico las últimas temporadas, tanto en Preferente como en Tercera. La única baja en los locales es la de Bruno Campos, por lesión, al margen de la espantada del brasileño Allyson, que decidió dejar el club por motivos personales tras el partido ante el Barbadás. Se estrena en la convocatoria Adri Castro.

"Al ser un derbi creo que va a haber un ambientazo", apunta Jose Tizón. "Somos dos equipos que nos conocemos muchos. Creo que va a ser un partido marcado por la igualdad". El entrenador del Boiro considera clave "adaptarse al terreno de juego", también apunta como muy importante "ponerse por delante en el marcador" y habla del balón parado como otro de los aspectos a tener en cuenta. "Es una de sus fortalezas. Tienen gente muy fuerte". El Boiro aventaja en 7 puntos a un Noia que está en zona de descenso y encadena siete jornadas sin ganar.

El técnico visitante Alberto Mariano tiene las bajas por sanción de Piñeiro y Queiruga. "El Boiro tiene una plantilla de primer nivel y están muy bien estructurados a nivel defensivo, además de tener mucho talento en los futbolistas de ataque", destaca el entrenador santiagués.

"Para hacerles daño hay que ser contundente en las dos áreas y no tener errores de concentración, sobre todo teniendo en cuenta el previsible estado del campo, que parece que va a estar muy blando". Se espera por tanto un partido exigente en el aspecto físico, en el que los duelos, los segundos balones y la estrategia pueden marcar el resultado final.