Portonovo y Villalongan acceden a segunda ronda de la Copa Diputación con goleadas

El Portonovo encadena una cuarta victoria seguida merced a la Copa Diputación Mónica Ferreirós

Portonovo y Villalonga saldaron con goleadas sus compromisos de la primera ronda de la Copa Diputación en la noche del miércoles. Los arlequinados ganaron 0-6 en As Lombas al Catoira en un partido en el que el técnico Minso Vidal hizo debutar a cinco juveniles. Dos de ellos, Xabi (2 goles) y Lucas Blanco (1) se sumaron al festín anotador junto a Moncho, Gael y Manu Otero.

La cantera fue protagonista en el cuadro visitante, estrenándose también con la camiseta del primer equipo Roi, Anxo e Íker. El siguiente rival del Portonovo en el torneo será el San Adrián, también a domicilio. El equipo de Minso ya pone el foco en el duelo liguero del sábado por la mañana en Barrantes (12 horas) ante el Umia, en el estreno del nuevo césped sintético de A Bouza.

Por su parte, el Villalonga se impuso en el Municipal José Betanzos al Mosteiro por 1-4. Héctor (2), Maikel y Roi marcaron para los celestes, mientras que el tanto local fue obra de Brais Sabarís. Los celestes visitarán en la siguiente ronda al CD Grove en Monte da Vila.

El miércoles el Anduriña cayó ante el Beluso (0-5); el Noalla superó al Pontearnelas (2-1); el Moraña ganó al Beiramar (2-5); el Xuv. Sisán apeó al Bamio (2-3); el Cordeiro ganó al Figueirido (0-2); el Zacande cedió ante el Bueu (1-4); el Caldas ganó al Vilagarcía (1-3); y el Ribadumia goleó al Xil (0-6).