Facu Moreyra: “Tenemos que hacer de Barraña un fortín”

Facu Moreyra durante el partido que enfrentó a Galicia con Andalucía Futgal

El CD Boiro se enfrenta este sábado a las 16:45 horas al Noia CF. Los de Tizón regresan a Barraña tras la jornada de descanso para disputar un ansiado derbi al que los combinados llegan en situaciones totalmente opuestas. Por un lado, el Boiro pelea por subir de la novena plaza, mientras que los de Alberto Mariano necesitan sumar de tres para salir de la zona de descenso.

El enfrentamiento será más especial para Facu Moreyra, y es que el jugador del Boiro militó en las filas del Noia CF la pasada temporada. “Tenemos muchas ganas. Yo estoy muy contento por volver a encontrarme con mis compañeros, que ya se convirtieron en amigos, de la pasada temporada”, comenta.

“Nosotros vamos a competir y hacer lo que venimos trabajando toda la semana. Sabemos que los derbis al final se deciden por detalles y por eso llevamos toda la semana estudiando al rival para conocer por dónde les podemos hacer daño”, explica Moreyra.

Facu Moreyra durante un partido en Barraña Tania Martínez

Las necesidad de puntuar del Noia es otro de los factores que pueden condicionar el derbi, pero los boirenses no sienten presión. “Esta categoría al final se basa en dinámicas. Ellos ahora mismo están en una mala dinámica, pero todos sabemos que tienen un gran equipo. No te puedes fiar porque en cualquier detalle te pueden meter un gol”, señala el extremo.

Los de José Tizón llevan tres jornadas seguidas puntuando, estando cada día más cerca de conseguir los puntos necesarios para la permanencia. “Esto es una carrera de fondo. Fuera de casa siempre es importante puntuar y el otro día lo conseguimos en Villalba”, dice Facu.

“Este finde nos toca derbi en casa y estoy seguro que nuestra gente va a venir a apoyarnos. Animo a todos a que vengan hasta el campo. Tenemos que hacer de Barraña un fortín porque todas las salidas son complicadas”, explica Facu.

La experiencia con Galicia

Muchos de los deportistas del CD Boiro descansaron la pasada jornada, pero ese no fue el caso de Facu Moreyra, que junto con Yosi y Enjamio, estuvieron a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA.

"Fue una experiencia muy buena, porque compartes tiempo con grandes jugadores de otros equipos que al final solo los conoces de enfrentarte a ellos", comenta Moreyra. "Al final pasamos como primeros de grupo y estuvo genial. Seguimos con mucha fuerza a pesar de no haber descansado", concluye.