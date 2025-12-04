El catoirense Manu Rodríguez y el cambadés Pibe marcan en las victorias en Copa del Rey del Sporting y la Leonesa

El catoirense Manu Rodríguez se está haciendo hueco en la primera plantilla del Sporting de Gijón Sporting

El cambadés Agustín Pastoriza, Pibe, y el catoirense Manu Rodríguez fueron protagonistas con sus goles en las victorias de la Cultural Leonesa y el Sporting de Gijón que dieron el pase a ambos equipos en la noche del miércoles a la tercera ronda de la Copa del Rey.

En el Reino de León Pibe, que se mostró muy vertical y activo durante la hora de partido en la que estuvo en el campo, abrió el camino a la victoria ante el Andorra al anotar su segundo gol de la temporada antes de la media hora. Su equipo acabó imponiéndose 4-2 a un rival en el que el portonovés Lauti de León, habitual en liga, entró al campo en los minutos finales.

La Leonesa estará en el bombo del sorteo de los 1/16 de final que se celebrará el próximo martes, día 9. La novedad en esta tercera eliminatoria, que se disputará del 16 al 18 de diciembre, será la presencia de los cuatro equipos que en enero disputan la Supercopa: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

En su regreso a la titularidad Pibe volvió a marcar Cultural Leonesa

En Mendizorroza el Sporting de Gijón derrotó al Mirandés por 0-2 con el joven catoirense Manu Rodríguez como titular y goleador. El centrocampista formado en A Madroa fue titular por segunda vez consecutiva en Copa del Rey y jugó 88 minutos, logrando el 0-2 mediada la primera parte.

El catoirense, a sus 20 años, ya participó en lo que va de temporada en cuatro partidos de liga de Segunda División, saliendo desde el banquillo. Se está ganando la confianza del técnico Borja Jiménez, que al final del partido de Copa habló de su progresión. “Tiene que seguir derribando puertas, haciendo partidos como el de hoy. Está siendo un cambio recurrente. Es ese perfil de futbolista que entiende muchas cosas del juego. Ha tenido la suerte de hacer gol. Lo está haciendo bien, que siga ganándose el respeto de sus compañeros, que es lo que le va a hacer ganarse el primer equipo”.