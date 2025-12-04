Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El catoirense Manu Rodríguez y el cambadés Pibe marcan en las victorias en Copa del Rey del Sporting y la Leonesa

Contribuyeron con sus goles a eliminar al Mirandés y al Andorra, respectivamente, y acceden a la tercera ronda del torneo

Gonzalo Sánchez
04/12/2025 12:58
El catoirense Manu Rodríguez se está haciendo hueco en la primera plantilla del Sporting de Gijón
El catoirense Manu Rodríguez se está haciendo hueco en la primera plantilla del Sporting de Gijón
Sporting
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El cambadés Agustín Pastoriza, Pibe, y el catoirense Manu Rodríguez fueron protagonistas con sus goles en las victorias de la Cultural Leonesa y el Sporting de Gijón que dieron el pase a ambos equipos en la noche del miércoles a la tercera ronda de la Copa del Rey. 

En el Reino de León Pibe, que se mostró muy vertical y activo durante la hora de partido en la que estuvo en el campo, abrió el camino a la victoria ante el Andorra al anotar su segundo gol de la temporada antes de la media hora. Su equipo acabó imponiéndose 4-2 a un rival en el que el portonovés Lauti de León, habitual en liga, entró al campo en los minutos finales. 

La Leonesa estará en el bombo del sorteo de los 1/16 de final que se celebrará el próximo martes, día 9. La novedad en esta tercera eliminatoria, que se disputará del 16 al 18 de diciembre, será la presencia de los cuatro equipos que en enero disputan la Supercopa: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

En su regreso a la titularidad Pibe volvió a marcar
En su regreso a la titularidad Pibe volvió a marcar
Cultural Leonesa

En Mendizorroza el Sporting de Gijón derrotó al Mirandés por 0-2 con el joven catoirense Manu Rodríguez como titular y goleador. El centrocampista formado en A Madroa fue titular por segunda vez consecutiva en Copa del Rey y jugó 88 minutos, logrando el 0-2 mediada la primera parte. 

El catoirense, a sus 20 años, ya participó en lo que va de temporada en cuatro partidos de liga de Segunda División, saliendo desde el banquillo. Se está ganando la confianza del técnico Borja Jiménez, que al final del partido de Copa habló de su progresión. “Tiene que seguir derribando puertas, haciendo partidos como el de hoy. Está siendo un cambio recurrente. Es ese perfil de futbolista que entiende muchas cosas del juego. Ha tenido la suerte de hacer gol. Lo está haciendo bien, que siga ganándose el respeto de sus compañeros, que es lo que le va a hacer ganarse el primer equipo”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Ejecución de los trabajos, durante los últimos días

Ribadumia inicia el cuarto ciclo de desbroce y limpieza de viales por todas las parroquias
Redacción
El Gobierno indicó que no se pudo realizar la lectura real de contadores y se hizo estimada a la baja, lo que provocó que los recibos del último trimestre fuesen "inusualmente elevados"

El Gobierno de Boiro achaca los recibos del agua inflados a cambios de personal y herramientas del servicio que no permitieron leer los contadores
Chechu López
El Cuntilín siempre cuenta con un elevado número de inscritos

Cuntis abrirá el martes el plazo para inscribirse en el programa de conciliación ‘Cuntulín Nadal’
Fátima Pérez
Campanario de la parroquia de Dimo

Un nido de velutinas impide a Dimo unirse al 4° aniversario del toque manual de campanas
Fátima Pérez