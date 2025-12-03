Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Óscar Marcos llama a la puerta del primer equipo del Celta

Marco Garcés, director deportivo del club vigués, dejó entrever que el vilaxoanés podría tener hueco en el equipo de Claudio Giráldez

María Caldas
03/12/2025 12:00
A la izquierda, Óscar Marcos
Celta Fortuna
El talento del vilaxoanés Óscar Marcos no pasa inadvertido. El joven se ha convertido en una pieza clave en el Celta Fortuna de Fredi Álvarez, algo de lo que no solo está pendiente Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, sino que Marco Garcés, director deportivo, tampoco olvida el semillero de talento que es A Madroa. 

Recientemente, el Celta de Vigo llevó a cabo su Junta General de Accionistas, en la que la entidad viguesa presentó un déficit de 8,6 millones de euros correspondientes al ejercicio 2024/2025. Lo cierto, es que para cuadrar el presupuesto, el club cifra en unos 32 millones de euros la venta de jugadores antes del 30 de junio. 

Por ello, Marco Garcés anunció que el club pondrá en marcha "una nueva tanda de renovaciones de canteranos en otras condiciones". Cabe destacar que Óscar Marcos tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el próximo 2027. Garcés defendió que el salto de muchos jóvenes al primer equipo no es casualidad.

"Necesitan generarse ventas por muchos motivos, pero también porque estamos plagados de talento y necesitamos espacio para ellos", dice Garcés. Asimismo, dejó claro que si las condiciones lo permiten, la cantera siempre tendrá protagonismo.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para tener posibilidades en el primer equipo está el de Óscar Marcos, junto con perfiles como Pablo Gavián para la defensa, o Hugo Burcio para el centro del campo. Respecto a la zona de ataque, el vilaxoanés se posiciona como la apuesta con más fuerza.

Hasta ahora, Óscar Marcos es uno de los jugadores que más minutos encadena en el Celta Fortuna en lo que va de temporada (1.061), y ha anotado tres goles.

