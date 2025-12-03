El CD Boiro refuerza su ataque con la incorporación de Adri Castro

Adri Castro se une a la plantilla del CD Boiro Cedida

El CD Boiro refuerza su ataque con el fichaje Adri Castro, que regresa a Galicia tras jugar las dos últimas temporadas en el fútbol austriaco. A sus 27 años, el delantero cambrés llega del FC Hertha Wels, con el que ganó la liga la pasada temporada logrando el ascenso a la Segunda División de Austria, anotando 8 goles en 27 partidos.

A pesar de que la operación estaba en marcha desde hace más de un mes, la entidad boirense tuvo que esperar por el transfer, que ya está oficialmente, por lo que podrá tener minutos contra el Noia este sábado en Barraña. Castro ya se estuvo ejercitando con el equipo en las últimas semanas.

El futbolista formado en la cantera del Deportivo, club el que jugó en el primer equipo en Segunda B, no estaba teniendo demasiado protagonismo en el Hertha Wels en lo que va de temporada en la Liga 2 de Austria, participando en seis partidos, en tres de ellos como titular, por lo que ha decidido regresar a casa y firmar por un CD Boiro que ya llamó a su puerta este verano.

Castro tiene experiencia en Tercera, donde jugó en sus primeros años sénior cuando el Laracha era el segundo filial del Deportivo. También pasó por el Ourense CF en calidad de cedido, anotando 11 goles en la temporada 2019-2020, la de la pandemia.

En su regreso al Deportivo alternó el Fabril en Tercera (9 goles en 17 partidos) con el primer equipo en Segunda B. A partir de ahí se afianzó en Segunda RFEF, jugando en el Arenteiro, Formentera y Palencia Cristo Atlético, antes de marcharse a Austria.

Con este fichaje, el técnico José Tizón aumenta sus alternativas ofensivas, ya que Adri se une al brasileño Allyson Santos, que llegó hace dos semanas y ya marcó ante el Barbadás.

Un fichaje estelar: "Es lo que estábamos buscando", dice Tizón

"Es un chico que quisimos traer en el mercado de verano pero su incorporación no fue posible", comenta Tizón. "Llevamos un mes trabajando la operación. A nivel deportivo nos va a aportar hambre y calidad, porque se desenvuelve en cualquiera de las posiciones de ataque", recalca Tizón.

Con esta incorporación, el Boiro suma calidad y efectividad en el último tercio del campo, en dónde estaba faltando un poco de precisión. "La directiva volvió a hacer un trabajo excelente. Hoy en día no es fácil conseguirle una solución a nivel laboral y lo hicieron en un tiempo muy corto. Estamos muy satisfechos con la incorporación, creo que es lo que estábamos buscando", dice Tizón.