O Concello de Sanxenxo volve a ser epicentro do fútbol sala nacional
O evento converteuse noutra clase maxistral a cargo de tres relatores de primeiro nivel como son Julio Delgado, Jesús Velasco e Pedro Vicente
O Pavillón Municipal de Baltar e o auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán vestiron as súas mellores galas para albergar unha nova edición das “Xornadas de Actualización e Reciclaxe para adestradores/as de fútbol sala” que puxo en marcha a Real Federación Galega de Fútbol, a través do Comité Galego de Adestradores, unha iniciativa que acredita as horas de formación que cada técnico terá que xustificar a partir da temporada 2025/2026 para poder tramitar licenza de adestrador en España.
O evento converteuse noutra clase maxistral a cargo de tres relatores de primeiro nivel. Preto dun cento de técnicos asistiron a unha xornada que converteu ao Concello de Sanxenxo no epicentro do fútbol sala nacional. Foron 5 horas de aprendizaxe en estado puro.
A parte teórica da formación tivo lugar no auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán e a práctica no pavillón de Baltar. Esta “XIII Xornada de Actualización e Reciclaxe” para adestradores de futsal contou con tres relatores de primeiro nivel, como son Julio Delgado, Jesús Velasco e Pedro Vicente.
O concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola, tamén fixo acto de presenza no pavillón municipal de Baltar.