Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

O Concello de Sanxenxo volve a ser epicentro do fútbol sala nacional

O evento converteuse noutra clase maxistral a cargo de tres relatores de primeiro nivel  como son Julio Delgado, Jesús Velasco e Pedro Vicente 

María Caldas
02/12/2025 18:00
As xornadas volveron a celebrarse en Sanxenxo
As xornadas volveron a celebrarse en Sanxenxo
JESUS SANCHO RODRIGUEZ
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

O Pavillón Municipal de Baltar e o auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán vestiron as súas mellores galas para albergar unha nova edición das “Xornadas de Actualización e Reciclaxe para adestradores/as de fútbol sala” que puxo en marcha a Real Federación Galega de Fútbol, a través do Comité Galego de Adestradores, unha iniciativa que acredita as horas de formación que cada técnico terá que xustificar a partir da temporada 2025/2026 para poder tramitar licenza de adestrador en España.

O evento converteuse noutra clase maxistral a cargo de tres relatores de primeiro nivel. Preto dun cento de técnicos asistiron a unha xornada que converteu ao Concello de Sanxenxo no epicentro do fútbol sala nacional. Foron 5 horas de aprendizaxe en estado puro. 

Las jornadas en Sanxenxo
As xornadas levadas a cabo en Sanxenxo
Jesus Sancho

A parte teórica da formación tivo lugar no auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán e a práctica no pavillón de Baltar. Esta “XIII Xornada de Actualización e Reciclaxe” para adestradores de futsal contou con tres relatores de primeiro nivel, como son Julio Delgado, Jesús Velasco e Pedro Vicente. 

O concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola, tamén fixo acto de presenza no pavillón municipal de Baltar.

As xornadas levadas a cabo en Sanxenxo
As xornadas levadas a cabo en Sanxenxo
JESUS SANCHO RODRIGUEZ
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El vehículo siniestrado sufrió varios daños, principalmente en las ruedas posteriores tras los impactos con la mediana de hormigón de la AG-11

Un joven conductor sale ileso de un aparatoso accidente en la Autovía do Barbanza, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados
Chechu López
Una obra en Vilagarcía

Arousa cierra diciembre con 79 parados menos
Olalla Bouza
Los trabajos de renovación ya empezaron en la EDAR

Catoira debe asumir una sanción de Augas sobre el estado de la EDAR por un error administrativo
Fátima Pérez
El artista gallego actuará esta semana en la localidad saliniense

El cantautor Luis Fercán actuará en Vilanova en un acústico
Redacción