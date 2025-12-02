Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Eloy Rosal: "Somos un equipo más sólido y competimos mucho mejor"

El capitán del Portonovo SD valora la situación del equipo, que lleva tres victorias consecutivas tras vencer al Areas en Baltar

María Caldas
02/12/2025 08:00
Eloy Rosal es el capitán del combinado arlequinado
Eloy Rosal es el capitán del combinado arlequinado
Cedida
El Portonovo SD comienza a ver la luz al final del túnel. Atrás parecen quedar los tiempos oscuros, y es que los de Minso lograron sumar su tercera victoria consecutiva en Baltar ante una Cultural Areas que llegaba en el segundo puesto de la tabla clasificatoria. Los goles de Keko y Eloy Rosal, el capitán del equipo, brindaron tres puntos de oro a los aficionados arlequinados.

Diego Martín se llevó el balón en una acción del partido en Baltar

El Portonovo va hacia arriba

“Conseguir esta tercera victoria seguida te da un chute de energía importante. A principio de temporada era un equipo totalmente nuevo y al final eso necesita un período de adaptación”, comenta Eloy Rosal. “En juego no estábamos teniendo problemas, pero nos faltaba ser más precisos en las áreas”, recalca el capitán. 

Ante el Areas, los arlequinados se mostraron más fuertes, sobre todo defensivamente, dejando otra vez la portería a cero. “Defensivamente somos un equipo mucho más sólido. Lo que nos pasaba era que encajábamos muchas veces en la primera parte y después se hacía mucho más difícil remar”, explica Eloy Rosal. Lo cierto, es que la parte mental también jugó un gran factor en las primeras jornadas del equipo dirigido por Minso.

El Portonovo ganó en casa a la Cultural Areas
El Portonovo ganó en casa a la Cultural Areas
MONICA VILA

“Estuvimos muchas jornadas sin ganar y llegaba un punto que anímicamente se notaba que la gente agachaba la cabeza cuando nos hacían gol, pero ahora eso ya no pasa y competimos bastante mejor”, indica el capitán. Un equipo creado para estar en la parte media-alta de la tabla con jugadores de la casa, y que ha conseguido crear una fuerte comunión entre afición y jugadores.

Si no tuviera el nivel para estar jugando, estaría animando en las gradasEloy Rosal

Tenía claro que íbamos a salir de la zona baja, porque por grupo y talento somos un equipo para tener la salvación cómodamente que es para lo que está hecho el equipo”, destaca Rosal. 

“En esta categoría puede pasar de todo. Hicimos nuestro mejor partido contra el segundo clasificado y en cambio Celanova o Tyde que son recién ascendidos, nos metieron seis entre los dos", lamenta.

Toda una vida vistiendo la arlequinada y con la firmeza de este equipo apunta alto. “Si no tuviera nivel para jugar, estaría en la grada animando todos los domingos”, dice Eloy.

