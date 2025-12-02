El CD Boiro prepara su día de club para el duelo ante el Noia

El CD Boiro vuelve a Barraña tras la jornada de descanso Tania Martínez

El CD Boiro hizo oficial que este próximo domingo día siete de diciembre será el día de club, y es que es el derbi ante el Noia CF de Alberto Mariano. El encuentro será en el Municipal de Barraña a las 16:45 horas.

Aquellos que se hayan hecho socios del Club Deportivo Boiro para la presente temporada pagarán 10 euros de entrada al presentar su carnet, mientras que los Sub 23, que también tendrán que presentar el carnet de identidad, pagarán cinco euros de entrada a Barraña. La entrada para el público general tendrá un coste de 12 euros.

Situaciones opuestas

El CD Boiro llega al derbi ocupando la novena posición de la tabla clasificatoria con 16 puntos, mientras que el Noia de Alberto Mariano no atraviesa su mejor momento, y es que son decimosextos con nueve puntos, a cuatro de salir de la zona de descenso. Los de Tizón llevan dos victorias, dos empates y dos derrotas en Barraña en los seis duelos disputados.