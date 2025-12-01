Galicia gana la apelación por alineación indebida y jugará la Fase Intermedia de la Copa UEFA

Adri Rodríguez, del Céltiga FC, celebra el gol ante Castilla y León Futgal

La Selección Gallega UEFA ya conoce la resolución sobre su apelación por alineación indebida de Andalucía en el primer enfrentamiento disputado en la fase clasificatoria de Palencia. Así, la Real Federación Española de Fútbol comunicó su decisión al dar a conocer los resultados del Grupo D, que colocan a Galicia a la cabeza.

Lo cierto, es que la Federación Andaluza de Fútbol todavía puede presentar un recurso ante el Comité de Apelación, pero según las primeras comunicaciones de la RFEF, Galicia jugará la Fase Intermedia los próximos 28 y 29 de enero.

El sorteo de la Fase Intermedia todavía está por determinarse, pero se jugará por el sistema de eliminatorias a partido único en las instalaciones deportivas de la selección extraída en primer lugar en cada eliminatoria. Tres de las cinco primeras clasificadas se medirán a una de las segundas clasificadas, mientras que las dos líderes de grupo restantes, se verán las caras entre sí.

La selecciones de Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia y Canarias son las que disputarán los próximos encuentros de la Copa de Regiones UEFA. Por ello, en enero se conocerá si Manolo García vuelve a contar con Adri Rodríguez (Céltiga FC), Enjamio (CD Boiro), Lombao (Arosa SC), Facu Moreyra (CD Boiro), Yosi (CD Boiro) y Noel (Juventud Cambados), quienes fueron convocados en la fase previa.