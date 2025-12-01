Mi cuenta

Deportes

El Umia prolonga su agonía con una nueva derrota, esta vez ante el Atios

Un gol de Emi Abal en propia abrió una lata que cerró Aitor para poner el 2-0

María Caldas
01/12/2025 06:00
El Umia de Lino González continúa último clasificado
MONICA VILA
El Umia CF no levanta cabeza. El equipo de Lino González visitó en la decimotercera jornada de Preferente Sur al líder, la UD Atios. Un partido que ya se vaticinaba difícil para los de Barrantes, y que finalmente terminó con un 2-0 a favor de los de Porriño, que siguen manteniendo el liderato del grupo dos de Preferente Sur. 

Los locales tampoco vivieron su mejor partido ante el Umia, con una primera mitad sin goles en la que ambos buscaban imponer su estilo de juego. La lata la abrió Emi Abal al inicio de la segunda mitad, con un gol en propia que reducía las opciones de los últimos clasificados de puntuar en casa del líder. 

Cuando transcurrían 20 minutos del segundo tiempo, Aitor se encargó de materializar el segundo gol para el conjunto local ante un combinado que sigue lastrando problemas a la hora de batir la portería de sus rivales y que sigue último.

