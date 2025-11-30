Mi cuenta

Deportes

Villalonga, Umia y Portonovo calientan la nueva jornada

Los de Lino González visitan al líder, mientras que los celestes viajan a Ourense y los arlequinados reciben a la Cultural Areas

María Caldas
30/11/2025 07:00
El Villalonga visita a las 17:00 horas al Cented
Gonzalo Salgado
Con el descanso de la jornada de Tercera RFEF, los equipos de Preferente copan el protagonismo en los céspedes. Por un lado, el Villalonga de Roberto Lázaro visita al Cented Academy hoy a las 17:00 horas. Los celestes llegan a Oira ocupando el noveno puesto de la tabla clasificatoria con 17 puntos en 12 jornadas.

Como visitantes, los de Lázaro acumulan un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas, así como ocho goles a favor y nueve en contra. El Cented Academy, por su parte, se posiciona undécimo con 14 puntos, siendo uno de los equipos más regulares como local. 

En seis partidos disputados hasta el momento en Ourense, acumulan cuatro victorias y dos derrotas, así como siete goles a favor y seis en contra. Lo cierto, es que en las últimas cinco jornadas el Cented lleva cuatro derrotas y una victoria. 

Los celestes, por su parte, acumulan tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco enfrentamientos de Preferente4 Sur. Asimismo, el Villalonga FC pone a disposición de sus socios un autobús para la visita al Municipal de Oira, que tendrá un precio de 10 euros y partirá hacia Ourense a las 13:30 horas desde O Revel.

El Umia, situación crítica

El Villalonga no será el único equipo que cumpla con el papel de visitante en la decimotercera jornada de la Preferente Sur, y es que el Umia CF de Lino González visita a la UD Atios también a las 17:00 horas. Los de Barrantes llegan en una situación crítica a la casa del líder. Y es que el Umia CF sigue último clasificado con seis puntos y 23 goles en su contra. Los de Lino González visitan al combinado menos goleado de la categoría, con tan solo seis tantos en su contra.

Asimismo, la UD Atios todavía no conoce la derrota ejerciendo de local, y el Umia tampoco consiguió ganar o empatar ejerciendo el papel de equipo visitante.

El Portonovo vuelve a Baltar

Por último, el Portonovo SD recibirá hoy a las 16:30 horas en Baltar a la Cultural Areas. Los de Minso preparan un partido muy duro ante los segundos clasificados, que llevan dos triunfos como visitantes.

