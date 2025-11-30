Un impreciso Villalonga FC tropieza en su visita al Cented Academy

Los celestes se colocan como octavos clasificados con 17 puntos Villalonga FC

El Villalonga FC tropezó en su visita al Cented Academy. Los de Roberto Lázaro cayeron derrotados por un 2-1 en un partido en el que merecieron más, pero en el que la falta de acierto de cara a portería les acabó costando los tres puntos ante un rival muy sólido en defensa y rápido en ataque, condenando con los goles de Pablo Fernández y Edu Otero.

Durante los primeros minutos, los de Roberto Lázaro tuvieron más presencia en área rival, acorralando al Cented en el último tercio del campo. La primera ocasión de peligro llegó tras un pase largo de Iago Portas para Capelo que la defensa local consiguió cortar a tiempo, pero la ocasión más clara la tuvo Berni.

Después de colarse en el área y ganar la espalda a los laterales, su disparo se fue fuera por muy poco. Por parte del Cented, Araújo conseguía encontrar espacios entre los centrales, logrando ponerse mano a mano con Rodri Méndez, que sacó una brillante mano ante el fulminante disparo del ocho local.

El Villalonga continuó presionando en área rival. Así llegó el primer gol, que acabaría siendo anulado por fuera de juego de Álex Fernández. Tras un centro lateral de Teiko, Fernández lograba rematar y batir a Edgar, pero el colegiado levantó la bandera para señalar fuera de juego. Los de Lázaro buscaban centros al área mientras mantenían una intensa disputa por los segundos balones.

Después de una recuperación del esférico, Araújo salió al contragolpe, pero esta vez la defensa celeste se anticiparía al despeje. El primer golpe sobre la mesa llegó por parte del Cented, y es que Marcos Cid salió al galope por la banda derecha para poner un pase largo a Pablo Fernández, que la enchufó desde el lateral del área para poner a toda la grada en pie.

Tras el 1-0, los visitantes no bajaron los brazos y continuaron fieles a su juego. Así, con una jugada iniciada por Iago Portas, que filtró el pase a Capelo, este consiguió sellar las tablas al descanso gracias a un potente disparo en el que nada pudo hacer Edgar. Una jugada que Capelo trató de repetir antes del descanso pero que Edgar ya atrapó sin mayor problema. Berni volvió a tener otro disparo lateral muy claro que se fue rozando el palo.

Segunda mitad

Tras el descanso, ambos cuadros pusieron toda la carne en el asador en busca de sentenciar cuanto antes. Los celestes mantenían la posesión del balón, pero el Cented subía por la banda con cierta facilidad. Rodri Méndez atrapó un disparo desde el centro del área de un Pablo Fernández que encontró espacio entre los centrales.

Un robo de balón de Capelo muy cerca del área estuvo a punto de costar el 1-2, pero Edgar consiguió atajar el disparo del siete celeste con la pierna, para acto seguido frenar el rechace con la mano.

El Cented no perdonó los espacios que dejaban los de Lázaro, y así llegó el 2-1. Edu Otero recibió en el área para rematar de media vuelta y dejar sin opción a un Rodri Méndez que tuvo que intervenir mucho en el segundo tiempo.

Los locales mantenían una presión mucho más alta en los minutos finales, mientras que los visitantes se encomendaban a algún balón lejano que Edgar terminaba atrapando. Capelo volvía a tener otra ocasión clara para el Villalonga, quedándose solo ante Edgar pero fallando en el disparo .