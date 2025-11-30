Mi cuenta

Jhony y Chiño lideran la victoria del Puebla FC en el García Hermanos

Los de Chofri rompieron su mala racha con un 1-2 ante el Betanzos CF

María Caldas
30/11/2025 19:00
Chiño durante el amistoso de pretemporada ante el Arosa SC
Chiño durante el amistoso de pretemporada ante el Arosa SC
Gonzalo Salgado
El Puebla FC venció por 1-2 en su visita al García Hermanos para medirse al Betanzos CF. Los de Chofri consiguieron romper su mala racha de cuatro partidos sin conocer la victoria gracias a los goles de Jhony y Chiño. 

Una victoria que impulsa a los pobrenses a la décima posición de la tabla clasificatoria con un total de 17 puntos, empatados con el noveno, la AD Miño. En su visita a Betanzos los de Chofri comenzaron estrenando el marcador, con Jhony poniendo el 0-1 en el minuto 76.

A pesar de que en la primera mitad el dominio parecía caer del lado de los locales, la falta de materialización dejó el partido abierto a los últimos 45 minutos. Así, tras el descanso, el Puebla FC salió más enchufado al encuentro para estrenar el electrónico. Ninguno de los dos equipos bajó los brazos en los minutos finales. Chiño se encargó de sentenciar la victoria, pero en el tiempo de descuento Barro puso el 1-2 definitivo para evitar que el Puebla se fuera con la portería a cero.

