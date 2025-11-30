Mi cuenta

Deportes

Galicia non pasa do empate na última xornada ante Castela e León en Palencia

A Selección Galega podería acceder á seguinte fase da Copa das Rexións tras reclamar unha presunta aliñación indebida de Andalucía e empatar ante a anfitrioa

María Caldas
30/11/2025 21:00
Once titular ante Castela e León
Futgal
Galicia, pendente da oficialidade da clasificación. A Selección Galega segue á espera de que a RFEF publique a clasificación definitiva do Grupo D desta primeira fase nacional da Copa das Rexións UEFA tras o recurso presentado pola RFGF para denunciar unha presunta aliñación indebida de Andalucía no choque de onte. 

De prosperar o recurso, Galicia tería o billete para a seguinte fase da Copa das Rexións pese non gañar ningún dos seus dous partidos disputados. Os de Manolo García necesitaban gañar hoxe á anfitrioa, Castela e León, e por cuantos máis goles mellor para poder aspirar a clasificarse como unha das mellores segundas.

Con todo, e a pesar de poñerse por diante no marcador ata en dúas ocasións, o cadro galego acabou empatando o choque (2-2). Se a resolución é positiva, Galicia estará na Fase Intermedia do próximo mes de xaneiro de 2026.

