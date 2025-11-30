El Puebla FC pone rumbo a Betanzos y el Cidade de Ribeira espera al Paiosaco

Once titular del Puebla FC Cedida

El Puebla FC visita a las 16:00 horas al Betanzos CF. Los de Chofri llegan al García Hermanos colocados en la undécima plaza de la clasificación con 14 puntos. Enfrente tendrán a un rival que se encuentra en la zona noble con un balance de seis victorias, tres empates y tres derrotas hasta ahora.

Como local, el Betanzos solo lleva una derrota en seis partidos, mientras que los pobrenses acumulan tres derrotas en el papel de visitantes. Un enfrentamiento en el que los de Chofri buscan acabar con su mala racha de cuatro partidos sin conseguir sumar de tres.

El Cidade de Ribeira recibe al Paiosaco

El Cidade de Ribeira recibe hoy a las 16:45 horas a la UD Paiosaco en A Fieiteira. Los de Manuel Ángel necesitan volver a la senda de la victoria para no caer en los puestos de descenso, ya que actualmente se encuentran en el decimocuarto puesto de la tabla con 11 puntos, solo uno por encima de la zona roja.

Por su parte, la UD Paiosaco no vive una situación mucho más favorable, ya que se encuentra dos puestos por encima (12º), con 12 puntos. Los ribeirenses buscan romper en casa laracha de tres derrotas consecutivas ante un rival que lleva los mismos partidos sin conocer la derrota.