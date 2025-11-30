El Portonovo va hacia arriba

Diego Martín se llevó el balón en una acción del partido en Baltar Mónica Ferreirós

El Portonovo consolida su recuperación al sumar su tercera victoria consecutiva a costa del Cultural Areas, que llegaba segundo a Baltar y se mostró muy inferior al equipo de Minso Vidal. Los goles de Keko y Eloy en la segunda parte hicieron justicia, si bien el resultado pudo haber sido mucho más amplio, de acuerdo al número de ocasiones claras que tuvieron los locales, que incluso fallaron un penalti al final.

El técnico de los arlequinados Minso Vidal demostró que tenía muy estudiado al rival, al que maniató desde su presión en campo contrario. La primera parte fue un monólogo del Portonovo, que lo hizo todo bien salvo concretar sus ocasiones. Tuvo tres clarísimas. La primera al cuarto de hora en un mano a mano de Keko a pase de Lezcano. El delantero definió abajo y salvó el meta del Areas. Diez minutos después, los mismos protagonistas. Esta vez fue Keko el que asistió a Lezcano que, entrando en área por el carril del diez, no logró rematar y el portero visitante Adrián le sacó el balón lanzándose veloz a sus pies.

La movilidad de los atacantes locales hizo mucho daño al Areas durante todo el encuentro. A diez minutos del descanso otra vez Lezcano dispuso de un mano a mano que paró el portero Adri Tielas, muy inspirado. Nada cambió en la segunda parte. El juego ofensivo local siguió fluyendo y el Areas apenas inquietaba.

La insistencia tuvo premio en un pase a la espalda de la defensa de Brais, que se reencontraba con su exequipo, para un Keko que esta vez no perdonó tras hacer un autopase sobre la salida del meta Adri y marcar a puerta vacía. Tras el 1-0 el Portonovo no se echó para atrás, siguió igual. Los de Minso querían más, no se conformaron.

Brais Bernández, que se midió a su exequipo, en una acción del partido en Baltar Mónica Ferreirós

El Areas, en una contra, tuvo una opción en un remate cruzado de Méndez al que respondió con seguridad el meta. Los arlequinados, cargados de confianza, sentenciaron con el 2-0 en una buena acción por banda izquierda. Lezcano puso el pase atrás y Eloy, con sangre fría, acomodó el balón y tiró una finta antes de marcar con la zurda un muy buen gol. De ahí al final el Areas pasó a llevar la iniciativa, pero sin ocasiones.

Fue el Portonovo el que tuvo la más clara en una acción por la derecha de Juan Barbeito, cuyo pase atrás en área le llegó a Dani Abalo, derribado en un claro penalti. Con todo sentenciado, los locales delegaron la responsabilidad del lanzamiento en el joven Gael, que lanzó al centro y no pudo batir a Adri. El Portonovo sigue escalando en la tabla y encadenando victorias, ya no sólo buenas sensaciones. El equipo de Minso está en mitad de la tabla con 16 puntos, tres de ventaja sobre la zona de descenso y a seis de los puestos de play-off. El sábado en horario matinal (12 horas) visitará en un duelo de rivalidad al Umia, ya en un campo de A Bouza de estreno tras el cambio de hierba artificial.