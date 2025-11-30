El Náutico O Muíño triunfa en los premios de Ribadumia

La VIII Gala do Deporte quiso destacar el papel de la mujer en el mundo del deporte con motivo del 25-N Concello de Ribadumia

Ribadumia celebró la VIII edición de la Gala do Deporte en el Auditorio Municipal. Por un lado, Brais García (Umia CF), Aarón Fernández (Desguaces Tino Racing) y Yago Serantes (CD Ribadumia) fueron los finalistas en la categoría mejor deportista promesa masculino, premio que cayó en las manos de Aarón Fernández.. Por el apartado femenino, las finalistas fueron Candela Álvarez (Club Piragüismo Verducido-Pontillón), Ainoa Feijoo (Club Náutico O Muiño) y Sara Outeda (Judo Club Galicia Sur), siendo esta última la vencedora. Al galardón de mejor deportista ribadumiense optaron Daniel Gondar (Xuventude de Sisán CF), Celestino Iglesias Cores (Desguaces Tino Racing) y Jorge Iglesias Cores (Desguaces Tino Racing). Finalmente el premio fue para Celestino Iglesias. En el apartado femenino estaban nominadas Lidia Bello (CD Ribadumia), María Martínez (Desguaces Tino Racing) y Alba Vázquez, del Club Náutico O Muiño, quien finalmente fue la elegida por el jurado.

En cuanto al mejor deportista no ribadumiense, pero relacionado con entidades del municipio, los nominados fueron Manuel Fontán (Club Náutico O Muiño), Carlos Maquieira (Desguaces Tino Racing) y Adrián Sieiro (Club Náutico O Muiño), quien se llevó el premio. En el apartado femenino el galardón fue para Silvia Gago, del Náutico O Muíño, que también ganó el premio a mejor equipo masculino, femenino, y mejor club.

La VIII Gala do Deporte Concello de Ribadumia

En la categoría “Mérito Deportivo”, triunfo para Leonardo Martínez. Alejandro Leiro, del Club Senín, se proclamó ganador en la categoría de “arraigo ribadumiense”. El galardón de mejor entrenador cayó en las manos de Francisco Javier García, del Náutico O Muíño.

En la categoría de comunicación, el premio fue para Rally Streaming, de Fran Rodríguez. Durante la Gala, cuatro mujeres leyeron un discurso sobre la igualdad a raíz del 25-N, y desde el Concello destacan su deseo que todas se sientan libres en el deporte. 