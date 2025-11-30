Mi cuenta

El Cidade de Ribeira le endosa seis goles al Paiosaco

Los de Manuel Ángel brindaron un espectáculo de goles en A Fieiteira

María Caldas
30/11/2025 20:30
El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel brindó un espectáculo de goles a sus aficionados en A Fieiteira. Los ribeirenses ganaron por 6-0 al Paiosaco en la decimotercera jornada de la Preferente Norte, cortando así la mala racha de tres derrotas consecutivas e impulsándose hasta la undécima posición de la tabla clasificatoria con 14 puntos. 

Una victoria dedicada a Viturro, que celebró su cumpleaños con una gran victoria. Felipe abrió la lata en el minuto 21 para que nueve minutos más tarde Aguado anotase el segundo gol del enfrentamiento. 

El Paiosaco consiguió sobrevivir al descanso con un 2-0, sin saber que el segundo tiempo sería una lluvia de goles. Aguado selló un doblete al inicio de la segunda mitad, y Felipe retomó su estela goleadora para poner el cuarto gol en el minuto 59. Dani Otero se encargó de anotar la manita para que finalmente Viturro anotase el 6-0.

