Deportes

Denis Incutti e Itziar Manso se proclaman campeones gallegos de Media Maratón en el vertiginoso circuito de Vilagarcía

Un total de 738 atletas completaron el trazado de 21 kilómetros en la capital arousana, con inmejorables condiciones para correr y batir marcas personales

Gonzalo Sánchez
30/11/2025 16:30
Denis Incutti, a la izquierda de la imagen con el dorsal 466, fue el más rápido en Vilagarcía
Denis Incutti, a la izquierda de la imagen con el dorsal 466, fue el más rápido en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
El triatleta ponteareano Denis Incutti y la ourensana Itziar Manso se proclamaron campeones gallegos en la distancia de Media Maratón al vencer esta mañana en la III Media Maratón Concello de Vilagarcía, que la que un total de 738 atletas completaron los 21 kilómetros de distancia diseñados en un circuito llano y muy rápido por la capital arousana. Además acompañó la meteorología, nada que ver con lo sucedido el año pasado. Lució el sol y con el cambio de horario, al comenzar a las 10:30 horas, hubo más ambiente y animación, sobre todo en los alrededores de la Plaza de la II República, donde se ubicó la salida y meta. 

Fueron muchos los atletas que batieron su marca personal en las distancia, ya que el de Vilagarcía se confirma como el circuito más rápido de Galicia. Además el viento, salvo en la zona de Vilaxoán, no incordió a los participantes, entre los que se mezclaron federados y populares.

Los atletas, preparados en la Avenida de La Marina, antes de la salida
Los atletas, preparados en la Avenida de La Marina, antes de la salida
Mónica Ferreirós

Desde el principio quedó claro que habría dos carreras. Se formó un grupo cabecero de una docena de corredores, que volaron en Vilagarcía luchando por el podio. Llegado al ecuador del recorrido, dos de ellos, Icutti (Club Deportivo Delikia) y Bouchaib Nasr (Club Deportivo Arzúa) cambiaron el ritmo y se quedaron solos en cabeza para disputarse el título. Incutti Tellado siguió yendo a más y soltó a Nasr, para aventajarlo en meta en 23 segundos. A 49 segundos llegó el pontevedrés Hugo García (Atletismo Portugalete), que se hizo con el bronce y ganó en sub 23, mientras que Marcos Oro fue cuarto a cuatro segundos de García y con el mismo tiempo de Imael Vieitez (quinto). A destacar el noveno puesto del rianxeiro Yago Lijó (1:10:42), que hizo un carrerón.

Al retrasar el inicio a las 10:30 horas se consiguió que hubiese más ambiente en cuanto a público
Al retrasar el inicio a las 10:30 horas se consiguió que hubiese más ambiente en cuanto a público
Mónica Ferreirós

En la categoría femenina Itziar Manso (Ourense Atletismo) fue en cabeza de principio a fin y acabó en meta con un tiempo de 1:21:28. La plata se la colgó Sofía Freaza (Comesaña Sporting Club), que hizo 1:23:04, mientras que el bronce fue para Sara Pita (Sprint Atletismo Leon) con un tiempo neto de 1:23:05. Cabe destacar el octavo puesto de la concejala vilagarciana Paola María, que además en categoría Master 2 con un registro de 1:27:31. No fue la única edil en competición, puesto que también participaron Carlos Coira (01:34:20) y Álvaro Carou (01:34:29).

_Buen ambiente y mucha deportividad durante la carrera
Mónica Ferreirós

La Media Maratón de Vilagarcía contó con la colaboración del Triatlón Vilagarcía y fue un rotundo éxito. Y es que el evento sigue creciendo y atrajo a atletas de diferentes partes no sólo de Galicia, sino que llegaron desde Cádiz, Zaragoza, León y el País Vasco, acompañados por sus familias y que pasaron el fin de semana en Vilagarcía. El Concello repartió 2.000 euros en premios a través de los Bonos Son da Casa, que se llevaron los tres mejores clasificados de varias categorías, de forman que este dinero se gastará en los establecimientos comerciales, hostleros y de servicios que participan en la campaña que comienza este lunes y se prolonga hasta el 1 de enero.

En sólo tres ediciones, la Media de Vilagarcía sigue creciendo y atrae cada vez más gente de diferentes partes de Galicia y España
En sólo tres ediciones, la Media de Vilagarcía sigue creciendo y atrae cada vez más gente de diferentes partes de Galicia y España
Mónica Ferreirós
