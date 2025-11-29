Mi cuenta

Deportes

Ribadumia celebra hoy la VIII edición de la Gala do Deporte

La fiesta se llevará a cabo desde las 18:00 horas en el Auditorio Municipal de la localidad

María Caldas
29/11/2025 09:00
Imagen de una pasada edición da Gala do Deporte
Ribadumia celebra hoy a partir de las 18:00 horas la VIII edición de la Gala do Deporte. El evento será en el Auditorio Municipal de Ribadumia, con el objetivo de celebrar el talento, esfuerzo y los valores del deporte, siempre llevando el nombre del Concello por bandera. 

El jurado estuvo formado por el concejal de deportes sin voz ni voto por delegación de la presidencia en otro concejal, un técnico municipal, un representante del equipo de gobierno, dos de los galardonados con el ‘Mérito Deportivo’ y un representante de los medios de comunicación.

Por un lado, Brais García (Umia CF), Aarón Fernández (Desguaces Tino Racing) y Yago Serantes (CD Ribadumia) son los finalistas en la categoría mejor deportista promesa masculino. Por el apartado femenino, las finalistas son Candela Álvarez (Club Piragüismo Verducido-Pontillón), Ainoa Feijoo (Club Náutico O Muiño) y Sara Outeda (Judo Club Galicia Sur). 

Al galardón de mejor deportista ribadumiense optarán en esta octava edición, por el lado masculino: Daniel Gondar (Xuventude de Sisán CF), Celestino Iglesias Cores (Desguaces Tino Racing) y Jorge Iglesias Cores (Desguaces Tino Racing). En el apartado femenino Lidia Bello (CD Ribadumia), María Martínez (Desguaces Tino Racing) y Alba Vázquez, del Club Náutico O Muiño.

Asimismo, desde el Concello también premiarán al mejor deportista no ribadumiense, pero relacionado con entidades del municipio. En esta ocasión los nominados son Manuel Fontán (Club Náutico O Muiño), Carlos Maquieira (Desguaces Tino Racing) y Adrián Sieiro (Club Náutico O Muiño) en chicos, y Carla Fernández (Club Ciclista Ribadumia) y las piragüistas del Náutico O Muiño Silvia Gago y Lara Remigio, en chicas.

Los finalistas en la categoría “Mérito Deportivo” son Leonardo Martínez, propuesto por el Ayuntamiento, Miguel Vázquez, propuesto por el CD Ribadumia, y Nico Mindiola, a iniciativa del Umia CF. Por último, Alejandro Leiro, del Club Senín, Alejandro Pintos, del Xuventude de Sisán, y María Pérez, optan al premio de “arraigo ribadumiense”.

