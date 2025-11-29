La Tercera RFEF descansa mientras los arousanos visten la camiseta de Galicia

El once titular de Galicia ante Andalucía Futgal

Este fin de semana no habrá jornada de Tercera RFEF. Un descanso para Arosa SC, Céltiga FC, CD Boiro y Juventud Cambados pero no para todos sus jugadores, ya que varios de ellos se encuentran en Palencia con la Selección Gallega para disputar la primera fase nacional de la Copa Regiones UEFA, que se celebra en Palencia.

Por parte del Boiro se encuentran concentrados Yosi, Facu Moreyra y Enjamio, por el Céltiga FC Adri Rodríguez, por el Arosa SC Adrián Lombao, y por el Juventud Cambados, Noel. Los futbolistas de los equipos arousanos permanecerán en Palencia hasta mañana, 30 de noviembre, cuando se enfrentarán a Castilla y León.

17 selecciones autonómicas, compuestas por jugadores no profesionales, pelearán en las sedes de Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Aragón; por convertirse en uno de los ocho conjuntos que disputarán la Fase Intermedia los próximos 28 y 29 de enero de 2026. En primera instancia, el torneo tendrá formato de liga y estará compuesto por cinco grupos.

Facu Moreyra durante el partido ante Andalucía Futgal

Yosi y Facu Moreyra partieron en el once inicial del combinado autonómico en su estreno ante Andalucía, un partido en el que los gallegos cayeron por 1-2 a pesar de reponerse en la segunda mitad del encuentro en el Mariano Haro.

Los de Manolo García se enfrentan mañana a Castilla y León con el objetivo de sumar una victoria que les abra la oportunidad de conseguir el billete de la Fase Intermedia.

La Fase Intermedia enfrentará a las selecciones que la disputen en eliminatorias a un sólo partido, los vencedores de las cuales se medirán en una Fase Final, entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, en la que se buscará al representante de España en Europa para la UEFA Regions' Cup.