El Sigaltec se crece ante el líder Xiria y vence en un partido de infarto

El Sigaltec consiguió sobreponerse al líder MONICA VILA

El Sigaltec de Luis Gabín disputó un partido de infarto en el Sara Gómez ante el líder Xiria. Los vilagarcianos vencieron por 63-59 a uno de los equipos más duros del grupo, y es que todo se terminó decidiendo en los dos últimos cuartos tras un potente inicio por parte del equipo visitante.

Durante el primer cuarto, los visitantes dejaron notar su superioridad apoyándose en el gran acierto de Darnell Snyers, que anotó nada menos que 10 puntos. A pesar de que en los primeros minutos los vilagarcianos parecían acercarse a la canasta, los de Héctor Méndez solventaron sin mayor problema el primer cuarto para llegar a ponerse con 10 de ventaja al segundo cuarto (15-25).

Tras los duros primeros minutos, el Sigaltec pareció resurgir de sus cenizas con un Óscar Castaño en estado de gracia, anotando más de 11 puntos y contando con un gran acierto en los tiros de dos además de ser una pieza clave en el rebote.

El segundo cuarto estuvo marcado por el acierto de los locales, que consiguieron recortar la ventaja inicial del Xiria para poner el electrónico en 32-34 al descanso. Los aciertos en los tiros libres por parte de los locales fueron claves junto con los tiros de campo, que consiguieron tapar las pérdidas de balón que lastraban al combinado de Luis Gabín.

Óscar Castaño volvió a ser determinante MONICA VILA

Tras el descanso, el Xiria volvió a la pista con las ideas muy claras en ataque, rompiendo a la defensa arousana y volviendo a extender la ventaja en el marcador.

Rubén Rey y Snyers encabezaban el golpe de autoridad del Xiria. La intensidad del partido aumentaba cada vez más, poniendo el marcador en 44-45 a la mitad del tercer cuarto. Los de Gabín consiguieron cerrar un parcial de 19-19, de nuevo con gran protagonismo de Castaño y Fernández.

El enfrentamiento podía decantarse hacia cualquier lado, dejando todo por decidir en el último cuarto. Un 57-57 a falta de cinco minutos para el final aumentaba la tensión en el Sara Gómez.

El Sigaltec apisonó al líder en el Sara Gómez MONICA VILA

No solo consiguieron romper la consistencia de su rival, sino que se adueñaron del rebote a través de la figura de Pablo Fernández para limitar las opciones del Xiria. El titánico esfuerzo del Sigaltec hizo que terminasen con una ventaja de cuatro puntos en el electrónico.