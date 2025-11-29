El Sigaltec CLB levanta el telón del Sara Gómez para recibir al líder Xiria

El Sigaltec recibe al líder en casa MONICA VILA

El Sigaltec CLB regresa hoy a las 19:00 horas al Sara Gómez. Lo hace para enfrentarse al líder del grupo AB de Tercera FEB, el Calvo Basket Xiria, uno de los equipos más consistentes de la categoría. Para este duro enfrentamiento, Luis Gabín todavía no podrá contar con Aarón Monteagudo. Miguel, por su parte, ya se encuentra mejor y podrá disputar algunos minutos ante el líder del grupo.

“Xiria es un equipo muy sólido con jugadores de calidad en todas las posiciones y muchos de ellos además pueden jugar en varias posiciones. En gran parte gracias a eso son líderes, a esa capacidad de poner quintetos muy consistentes durante los 40 minutos”, destaca Luis Gabín sobre el próximo rival a batir en Vilagarcía.

Entre los jugadores más destacados del conjunto que visita hoy el Sara Gómez se encuentran el base Varela y, en la posición de ala-pívot, Larousse. Ambos están siendo piezas claves en el gran inicio de temporada del combinado.

“Esperamos un partido duro, con mucho trabajo en el rebote por el tamaño de los interiores del rival, pero intentaremos buscar nuestras armas para competir mejor que en la final de copa donde nos ganaron con solvencia”, comenta Luis Gabín en la previa del partido.

Los vilagarcianos esperan volver a la senda de la victoria ante sus aficionados después de caer en la pasada jornada antel Betanzos, en un partido en el que el rebote decantó la balanza. Una complicación que los de Gabín buscan solventar ahora como locales ante uno de los rivales más complicados por su tipo de juego.

La desventaja física con la que parten los vilagarcianos deberán solucionarla ante un rival que lleva siete victorias en ocho partidos, unos números que dejan claro la gran solvencia del equipo en este inicio de la temporada.