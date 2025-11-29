El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Pontevedra para visitar a un Arxil en horas bajas

Blanca Manivesa defiende un balón en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada visita hoy a las 19:30 horas al CB Arxil. Un encuentro en el que las de Manu Santos podrían colocarse entre las tres primeras en caso de victoria, ya que ocupan la cuarta plaza con 14 puntos, empatadas con las terceras, el Mipelletymas León. Las vilagarcianas viajan a por su tercera victoria consecutiva con todas las jugadoras ya al mismo ritmo.

“Estamos contentos con la semana de entrenos porque vamos manteniendo el ritmo con la plantilla ya al completo”, destaca Manu Santos en la previa del enfrentamiento. En cuanto al rival, la situación de Arxil es opuesta a la del Cortegada, y es que se encuentran cómo duodécimas clasificadas tras conseguir solo dos victorias en ocho partidos.

“El Arxil ahora está cogiendo mejor dinámica, cada vez un poquito mejor. Nos esperamos un partido competido, estilo derbi, esperamos que haya un buen ambiente y también se desplace afición del Cortegada hasta Pontevedra”, señala Manu Santos.

Entre las jugadoras más destacadas del Arxil se encuentran Dorothée y Marta Maestro, ya que ambas llevan 85 puntos anotados cada una, convirtiéndose así en uno de los grandes peligros para la defensa vilagarciana, que también tendrá que tener especial cuidado con las intervenciones de María González, quien suma 57 puntos anotados.