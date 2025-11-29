El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil

El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada no vivió su mejor partido ante el CB Arxil. Las vilagarcianas cortaron su buena racha con un 77-60 ante un rival que atravesaba una situación delicada de la que las visitantesno fueron capaces de aprovecharse.

Durante los primeros minutos, las de Manu Santos entraron desconcentradas al partido, más débhiles en defensa y en el juego interior, algo que dio ventaja a las pontevedresas. Ezumah y Loureiro se asociaban en la pintura para intentar un tiro de tres, pero la americana falló en el disparo y Naomi consiguió el rebote para el Arxil, sumando así un tiro de dos que ponía el electrónico en 14-5.

Las locales montaron un buen contragolpe ante las malas salidas del Mariscos Antón Cortegada. Con las faltas en ataque del Arxil, las de Manu Santos comenzaban a remontar en el juego interior cuando se acercaba el final del primer cuarto, pero las acciones de Kelly y Marga fuera de la zona rival volvían a decantar el marcador hacia las pontevedresas. Ya en el segundo cuarto, Lucía Flores encestó un triple que ponía el 31-17, complicando cada vez más las cosas al Cortegada.

Por su parte, Horford ponía un balón interior para Ezumah, que lograba anotar tras dos rebotes. Gara Jorge tuvo un triple en sus manos, pero no encestó. Los fallos defensivos estaban saliendo caros a un Cortegada que regalaba demasiados tiros libres.

Mientras tanto, el Arxil conseguía dominar a través de su juego combinativo, haciendo que los intentos de contragolpes rápidos del Cortegada se quedasen en nada. Así, el duelo se fue al descanso con un 45-32 en el marcador.

En los últimos dos cuartos la dinámica continuó siendo la misma, y es que a pesar de que el Cortegada comenzase a apretar, la ventaja de más de 15 puntos se volvió casi imposible de recortar. Flores fue la máxima anotadora del Arxil con 16 puntos, y es que los errores defensivos pasaron una alta factura al Mariscos Antón Cortegada.

En la próxima jornada las de Manu Santos se tendrán que enfrentar en el Sara Gómez a un Mataró que se coloca quinto clasificado.