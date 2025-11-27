Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Umia, San Martín, Amanecer y CD Grove ya están en segunda ronda de la Copa Diputación

En Monte da Vila el equipo meco dio la sorpresa al ganar 3-0 al Atlético Cuntis

Gonzalo Sánchez
27/11/2025 12:25
Lino González durante un partido
El equipo de Lino González venció al domicilio al A Lama
Mónica Ferreirós
La Copa Diputación entra en escena con la disputa a lo largo de estas semanas de la primera de sus eliminatorias, que ya completó varios de sus partidos. El Amanecer ganó al Cerponzóns 2-4 y espera rival del duelo entre Cruceiro y Campañó. También avanzó a segunda ronda el EFB Vilanova, que venció al Dorrón 2-1 y su próximo rival saldrá del duelo Santomé vs Campolameiro. 

Ayer el San Martín ganó 1-4 al Sanxenxo en O Revel con goles de Jorge Miser, Álex Vázquez, Carlo y Hugo Soto. El equipo de Pedro Carregal conocerá rival el miércoles, ya que saldrá del duelo entre el Lamela y el Vea. También ayer por la tarde noche el CD Grove dio la sorpresa al apear al Atlético Cuntis en Monte da Vila al ganar 3-0. La eliminatoria Mosteiro vs Villalonga, que se juega el miércoles, dictaminará su siguiente rival. Por último, el Umia no tuvo problemas para superar a domicilio al A Lama. El equipo de Lino González se impuso 0-2 en Racelo con goles de Manu Fariña y Álex Guillán. Su próximo oponente saldrá del duelo entre el Vilatuxe y Sport Team A Estrada.

