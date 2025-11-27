La XVII edición del Open McDonalds echa el cierre el sábado en el Auditorio al "Circuíto Galego de Promoción"

Patricia Cambeiro, Ángel Vilas y Carlos Coira presentaron una nueva edición del Open McDonalds Gonzalo Salgado

El Auditorio de Vilagarcía baja el telón este sabado al XVIII Circuito Gallego de Promoción con la disputa de la XVII edición del Open McDonalds, decimocuarta y última prueba del calendario que fue presentada esta mañana por el concejal de Deportes, Carlos Coira, acompañado por el secretario de la Federación Gallega y directivo del CX Fontecarmoa, Ángel Vilas, y por la gerente del establecimiento patrocinador, Patricia Cambeiro, que agradeció el trabajo que realiza el propio Ángel, "que nos lo pone todo muy fácil, esperamos seguir colaborando muchos años".

Serán 200 los ajedrecistas de diferentes edades los que participen en las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14, y también en el open absoluto. Las partidas comenzarán a las 11 horas y el evento se disputa por sistema suizo a siete rondas. A su conclusión se celebrará en el Auditorio la Gala de final de temporada de las ligas gallegas y del propio circuito, premiando a los ganadores de cada categoría, como es tradición ya cada año en la capital arousana.

Vilas agradeció el respaldo de la Fundación de Deportes y la fidelidad del patrocinador tras 17 años, mientras que Coira destacó que esta es la tercera prueba del calendario el Circuito que acoge Vilagarcía, y puso en valor el papel de los eventos deportivos como elemento dinamizador de la economía, puesto que el domingo también se celebra la Media Maratón. "Esta fin de semana imos a reunir a mil deportistas en Vilagarcía en pleno mes de novembro".

Aunque ya están decididos los campeones en cada categoría, el Open McDonalds determinará la composición final de los puestos de podio. El CX Fontecarmoa, que estará representado por más de medio centenar de ajedrecistas, inicia un nuevo ciclo tras dominar durante años el circuito en varias categorías y tendrá presencia en el podio en promesas (sub 8) con Liam Puceiro, que llega segundo a esta última prueba, y Sabela Castelo, primera en categoría femenina.