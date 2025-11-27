El Céltiga pierde por lesión y sanción a cinco futbolistas para la próxima jornada

Santi Figueroa es una de los futbolistas que pierde el Céltiga por sanción para el próximo partido Redacción

El partido que el pasado domingo disputó el Céltiga en Moaña ante el Alondras deja un considerable coste en forma de bajas en los isleños, más allá de ver cortada su racha triunfal. Jordan sufrió una grave lesión en su hombro derecho, por la que fue trasladado en ambulancia al hospital tras una durísima entrada que el árbitro sólo castigó con amarilla. El centrocampista está pendiente de pasar consulta con un traumatólogo para evaluar los daños que causó la luxación y el tratamiento.

También se retiró lesionado en una rodilla Pedro Delgado, que además vio la roja y cumplirá dos paridos de sanción, al igual que el segundo entrenador, Andrés Perfecto, y el futbolista Carlos, al que el árbitro identificó pese a no estar entre los convocados. Fueron siete las amarillas que vieron los jugadores visitantes tras un pésimo arbitraje, que en los casos de Álex Rodríguez y Santi Figueroa acarrean sanción por ser la quinta tarjeta. Luis Carro no podrá contar con estos cinco futbolistas para el próximo partido ante el Barbadás.