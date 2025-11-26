Mi cuenta

Deportes

Vilanova reúne el sábado a 150 niños y niñas en la Liga Arousa de Kenpo Escolar

El pabellón multiusos acoge la jornada inicial de adaptación a las 11 horas con deportistas de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años

Gonzalo Sánchez
26/11/2025 17:37
Gonzalo Durán presentó la jornada inicial de la Liga Arousa de Kenpo Escolar
Gonzalo Durán presentó la jornada inicial de la Liga Arousa de Kenpo Escolar
cedida
El pabellón Multiusos de Vilanova acoge este sábado una nueva edición de la “Liga Arousa y de Kenpo Escolar Kenpit@s”, organizada por la Federación Gallega de Kárate y Deportes Asociados. El alcalde Gonzalo Durán estuvo acompañado en la presentación por Mario Hermo, Director Departamento de Kenpo de la Federación y que desarrolla su escuela a lo largo del curso también en Vilanova. 

El evento se llevará a cabo de 11 a 13 horas para las categorías premini, benjamín, alevín, infantil y juvenil, por lo que habrá 150 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. Participarán en las modalidades de Kihon Jigotan, Kata, Kumite y Goshin Kenpo. 

Con esta concentración su busca fomentar el deporte en la lucha contra el sedentarismo en esas edades y seguir aumentando y consolidando la actividad del kenpo en Vilanova. Mario Hermo agradeció las facilidades del Concello y destacó también las comodidades que ofrece la instalación, donde disponen de una amplia sala para poder desarrollar la disciplina. Hermo, que  puso en valor el crecimiento de la escuela, anunció que el sábado habrá prácticamente el mismo de número de niños que de niñas en esta jornada inicial de adaptación de la Liga Arousa de Kenpo Escolar, que arrancará oficialmente a partir del próximo mes de enero. 

