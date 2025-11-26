Gran remontada del Bamio
Ganó al Soho 4-3 tras verse en dos ocasiones por debajo en el marcador y adelanta en la tabla de Primera al equipo cambadés. El Racing de Cambados consiguió su noveno triunfo consecutivo en Segunda
El campo Mari Paz Vilas acogió en el tarde del sábado un emocionante partido del grupo I de Primera de la liga de veteranos en la delegación de Pontevedra en el que el Bamio ganó al Soho Cambados 4-3. Los visitantes se pusieron dos veces por delante en el marcador, pero siempre encontraron respuesta en los locales.
Mediada la primera parte el Soho ganaba 0-2 con los tantos de Machu y Pablo Baúlde. Isma García y Freddy Alberson empataron justo antes del descanso. Al inicio de la segunda parte, Simón volvió a poner en ventaja a los cambadeses, pero el Bamio no se rindió y empató por medio del propio Freddy Alberson en minuto 70. En el 82 llegó el 4-3, obra de Iván Muñiz, para dar la tercera victoria en liga a su equipo, con lo que supera en la tabla al Soho y escala hasta la novena plaza.
En la parte alta del grupo, el Barro se mantiene en lo más alto con su victoria 2-3 ante el Cafetería Vilariño en un partido en el que se marcaron todos los goles en la primera parte. El Atlético Combarro tampoco falló y se mantiene segundo, mientras que el Rías Baixas le ganó la partida al Umia (4-2) y le arrebata la tercera posición.
En División de Honor la igualdad es absoluta en la zona alta, con Xeve, Chorigal, Alba y Estradense empatados a 22 puntos. Céltiga y Multitiendas Unamar empataron en A Bouza en el partido más atractivo de la jornada. Marcó un isleño para los visitantes, Manu Nieto, y empató Augusto, por lo que el Céltiga es quinto a dos puntos de la cabeza y los vilagarcianos siguen en mitad de la tabla. Por abajo. Caldas y San Pedro no despegan.
En Segunda, el Racing de Cambados ganó 1-3 al Alba Estación y lleva nueve de nueve, por lo que va disparado hacia Primera. Catoira y Vilagarcía empataron 2-2 en el duelo de perseguidores. En Tercera golearon Pontearnelas y Vilanova, que siguen su pulso con permiso del Raxó.