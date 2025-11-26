Mi cuenta

Gran remontada del Bamio

Ganó al Soho 4-3 tras verse en dos ocasiones por debajo en el marcador y adelanta en la tabla de Primera al equipo cambadés. El Racing de Cambados consiguió su noveno triunfo consecutivo en Segunda

Gonzalo Sánchez
26/11/2025 06:55
Formación del Bamio, que se impuso el sábado en el Mari Paz Vilas al Soho Cambados para adelantarle en la tabla del grupo 1 de Primera de Veteranos
Formación del Bamio, que se impuso el sábado en el Mari Paz Vilas al Soho Cambados para adelantarle en la tabla del grupo 1 de Primera de Veteranos
Gonzalo Salgado
El campo Mari Paz Vilas acogió en el tarde del sábado un emocionante partido del grupo I de Primera de la liga de veteranos en la delegación de Pontevedra en el que el Bamio ganó al Soho Cambados 4-3. Los visitantes se pusieron dos veces por delante en el marcador, pero siempre encontraron respuesta en los locales. 

Mediada la primera parte el Soho ganaba 0-2 con los tantos de Machu y Pablo Baúlde. Isma García y Freddy Alberson empataron justo antes del descanso. Al inicio de la segunda parte, Simón volvió a poner en ventaja a los cambadeses, pero el Bamio no se rindió y empató por medio del propio Freddy Alberson en minuto 70. En el 82 llegó el 4-3, obra de Iván Muñiz, para dar la tercera victoria en liga a su equipo, con lo que supera en la tabla al Soho y escala hasta la novena plaza. 

En la parte alta del grupo, el Barro se mantiene en lo más alto con su victoria 2-3 ante el Cafetería Vilariño en un partido en el que se marcaron todos los goles en la primera parte. El Atlético Combarro tampoco falló y se mantiene segundo, mientras que el Rías Baixas le ganó la partida al Umia (4-2) y le arrebata la tercera posición. 

En División de Honor la igualdad es absoluta en la zona alta, con Xeve, Chorigal, Alba y Estradense empatados a 22 puntos. Céltiga y Multitiendas Unamar empataron en A Bouza en el partido más atractivo de la jornada. Marcó un isleño para los visitantes, Manu Nieto, y empató Augusto, por lo que el Céltiga es quinto a dos puntos de la cabeza y los vilagarcianos siguen en mitad de la tabla. Por abajo. Caldas y San Pedro no despegan. 

En Segunda, el Racing de Cambados ganó 1-3 al Alba Estación y lleva nueve de nueve, por lo que va disparado hacia Primera. Catoira y Vilagarcía empataron 2-2 en el duelo de perseguidores. En Tercera golearon Pontearnelas y Vilanova, que siguen su pulso con permiso del Raxó.

