Fernández Carballo, los apellidos en auge del baloncesto en Arousa

Pablo y Martín Fernández Carballo comparten talento y pasión por el baloncesto Mónica Ferreirós / COB

La tradición familiar en el baloncesto masculino en Vilagarcía está muy arraigada. Son numerosos los hermanos que han disfrutado de este deporte a cierto nivel a lo largo de las últimas décadas. Apellidos como Serantes, Meijide, Doval, Guillán, Blanco o Carregal forman parte de esa extensa lista de sagas fraternales en la historia del basket de la capital arousana. En la actualidad son los Fernández Carballo, Martín y Pablo, los referentes en este sentido. Representando el auge que empieza a revivir el baloncesto masculino de Vilagarcía, fruto del trabajo formativo del CLB durante la últimas décadas.

Y es que ambos se formaron en la base el club, antes de pasar al primer equipo en el caso de Pablo, para ser a sus 20 años la pieza estelar del Sigaltec en Tercera FEB, y de enrolarse en las filas de la cantera del Obradoiro en el de Martín, que con 23 años está consolidado en Primera FEB en el COB Ourense.

Los Fernández Carballo están llevando la tradición baloncestística entre hermanos en Vilagarcía a otro nivel, por capacidad y logros.

Talento anotador

Disputadas las ocho primeras jornadas de liga en Tercera FEB, el pequeño de los hermanos se mantiene como el segundo máximo anotador del grupo AB con una media de 21,5 puntos por partido, sólo superado por el base californiano del Perfumerías Avenida de Salamanca Aamari Smith, que está haciendo de media más de 28 puntos por encuentro.

En el último de los vilagarcianos, en la derrota en Betanzos en un partido en el que tuvieron opciones hasta mediado el último cuatro, Pablo fue el máximo anotador del encuentro con 23 puntos. Pese al scouting que realizan los rivales, que en muchos casos diseñan defensas para que no pueda recibir el balón en ataque, el jugador del Sigaltec sigue destacando en la faceta anotadora y es el jugador que más faltas recibe de la liga, a la que se ha adaptado muy rápido merced a su increíble talento.

Algo que también están haciendo sus compañeros. El Sigaltec, pese a la diferencia de estatura en su plantilla respecto a todos los rivales, que le convierten en el segundo peor equipo de la liga en la estadística del rebote por detrás del Ulla Oil Rosalía, presenta un balance de 3 victorias y 5 derrotas, con opciones intactas de luchar por una permanencia que va a ser muy cara.

Los vilagarcianos prepararan el duelo del sábado en el Sara Gómez (19 horas) ante el líder Calvo Basket Xiria, que lleva siete victorias en ocho partidos y ganó con autoridad hace dos meses en Vilagarcía en la final de la Copa Galicia por 66-82.

No alcanzó su techo

Martín Fernández disfruta de su segunda temporada en Primera FEB COB

Martín está disfrutando de su segunda temporada en Primera FEB en las filas del COB Ourense. A las órdenes de Moncho López y a sus 23 años, promedia 6,5 puntos en menos de 12 minutos en pista. Metió 8 en la última victoria a domicilio ante el Tizona Burgos. Después de los dos primeros meses de fase regular, el equipo ourensano marcha séptimo, en puestos de play-off, con un balance de 5 victorias y 3 derrotas. Además, está a una eliminatoria de clasificarse para la fase final de la Copa de España. La disputará el 7 de enero ante el Logrobasket.

Martín, que llegó a debutar en ACB con el Obradoiro, se ha labrado su camino ascendente en el basket español a base trabajo y sacrificio, no exento de talento. Hizo las maletas para cruzar España y jugar cedido por el Obra en el filial del Lucentum Alicante, en EBA. Después jugó en LEB Plata en Villarrobledo, Ponferrada y Albacete. Fue en este último destino cuando explotó definitivamente, demostrando que la categoría ya le quedaba pequeña, por lo que decidió subir otro peldaño al fichar por el COB.

En Ourense el vilagarciano no ha parado de mejorar, aprovechando cada oportunidad. En su segunda temporada en la segunda categoría del baloncesto español ha dado un paso adelante a nivel defensivo y en el tiro exterior. Cada vez que está en pista no pasa desapercibido a nivel ofensivo, su equipo lo busca y él produce por ese talento natural que atesora. Todavía no ha alcanzado su techo y continúa su evolución. Mentalmente muy fuerte, Martín Fernández Carballo es el referente actual del baloncesto en Arousa. También para su hermano Pablo.