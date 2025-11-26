El Crocha London consigue su cuarto triunfo en Primera

Una de las formaciones del Crocha London, que milita en Primera de Veteranos de la delegación de Santiago y logró el sábado su cuarta victoria en liga cedida

El Crocha Balompé London logró su cuarto triunfo de la temporada en la liga de veteranos de Primera Galicia, en el grupo I de Santiago, al superar el sábado en el campo de Cadreche (A Pobra) al Parrillada Lousame por 2-1. Los locales tuvieron que remontar en la segunda parte el tanto anotado en la primera por Jorge Rego. Aarón Otero, en el minuto 65, y Abel Cardoso, en el 87 de penalti, marcaron para el Crocha, que iguala a su rival en rival en mitad de la tabla con 13 puntos.

El Isorna, por su parte, se mantiene en el liderato del grupo con su incontestable victoria en el campo de Milladoiro por 1-7 ante O Chiringuito de Mon. Marcaron para los rianxeiros Víctor Lorenzo, Jesu Figueira (2), Javier Abuín (2) y Álvaro Martínez, además de un tanto en propia puerta de los locales.

También el Mirador de Padín se dio un festín de goles ante el Victoria (8-1) por lo que sigue enganchado a la lucha por el ascenso a División de Honor. Jorge Parada hizo un “hat-trick”, Moisés Fernández y Francisco Paz firmaron dobletes y completó la goleada Diego López.

En División de Honor, el CD Boiro se llevó el derbi local ante el Oasis FV Boiro en Vista Alegre (4-2) El partido fue nivelado y con alternativas. Adelantó Jose Rodríguez al Boiro y le dieron la vuelta al marcador en la primera parte Cardeñosa y Sergio para el Oasis. El CD Boiro remontó mediado el segundo tiempo. Empató con un gol en propia portería e hizo el 3-2 por medio de Héctor Lorenzo. A falta de menos de diez minutos llegó la sentencia, obra de Mario Queiruga, que deja al CD Boorio tercero por detrás del Novais y O Pino, mientras que el Oasis es antepenúltimo.

En Segunda, el Taragoña mantiene su pleno de triunfos y en esta ocasión se impuso al Tatano Touliña por 0-3. Marcaron Alberto Laíño, Abel Tarrío y Antonio Tembra. El Artes también ganó con mucha solvencia y continúa segundo. l