Cris Loureiro: “Intento ser constante en el día a día y dar lo máximo”

Cris Loureiro cumple su séptima temporada en el Cortegada, a donde llegó procedente del Celta Mónica Ferreirós

Transcurridas las primeras ocho jornadas de Liga Femenina 2, Cristina Loureiro firma los mejores registros de su carrera con una media de casi 15 puntos y 5 rebotes por partido, con una valoración de 15.5, que la convierten en la jugadora más productiva del Mariscos Antón Cortegada y la sexta mejor de la liga (segunda entre las nacionales). “Al ir cumpliendo años eres más consciente del trabajo que hay que hacer. La experiencia también ayuda. Intento ser constante en el día a día y dar lo máximo. Me encanta lo que hago”. La evolución de su rendimiento no tiene otro secreto.

A sus 31 años es una de las líderes en la cancha del equipo vilagarciano, que después de casi un tercio de calendario consumido está entre los mejores del grupo con un balance de 6 victorias y 2 derrotas. “Llevamos un par de semanas engranando todas, ahora solo está Tere parada. Entrenamos mucho y nos vamos conociendo más”. El Cortegada aún tiene “margen de mejora”, pero Cris reconoce que “cada vez lo tenemos todo más claro y hemos mejorado cosas que nos estaban penalizando”. Insistiendo en las buenas sensaciones que le dejan las últimas semanas en el día a día. “Estamos entrenando muy bien y eso nos da confianza”.

La ala-pívot ourensana no piensa en objetivos a largo plazo. “La liga está muy igualada. No miro la clasificación y me centro en el partido siguiente, en competir y en tratar de ganar, porque me encanta ganar”, explica. “El formato cambió y por supuesto que nos encantaría estar arriba para meternos en el play-off, pero eso está lejos y no es una obsesión”. En la mente de jugadoras y técnicos sólo está el partido de mañana en Pontevedra contra el Arxil (19.30 horas). “Es un derbi. Un partido bonito, con más gente en la grada porque vendrá nuestra afición a apoyarnos”.

Las pontevedresas presentan un balance opuesto al de la vilagarcianas (2 victorias y 6 derrotas), por lo que son antepenúltimas. Loureiro, sin embargo, no espera un partido fácil. Al contrario. “Va a ser duro, seguro, pero lo competiremos”.

El técnico Manu Santos exige unas pautas de juego innegociables que las jugadoras saben que han de cumplir siempre. Su mensaje ha calado. “Ser sólidas, consistentes en el rebote y agresivas en defensa. A partir de ahí llegan las cosas en ataque, fruto de cumplir esos básicos”, explica Loureiro, que anotó 16 y 17 puntos en los dos últimos triunfos de su equipo.