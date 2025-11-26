Andrés Senín se convierte en el séptimo dan en judo más joven de Galicia

Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador cedida

El maestro Andrés Senín, referente del Judo Club Senín y del centro deportivo Ikigai de Vilagarcía, se convierte en el séptimo dan más joven de Galicia. Recibió una de las máximas distinciones otorgadas por la Federación Española de Judo el pasado sábado en Madrid, durante la gala oficial organizada por la propia Federación, donde se puso en valor su dilatada trayectoria deportiva y docente, así como su contribución al desarrollo del judo tanto en O Salnés como en Galicia.

Su compromiso como deportista y entrenador ha sido determinante en la formación de numerosas generaciones de judokas. A su regreso al centro deportivo Ikigai, Andrés recibió un cálido recibimiento, organizado por alumnos, amigos y compañeros, que quisieron mostrarle su admiración y agradecerle su labor incansable. Fue especialmente emotivo. El centro deportivo Ikigai se posiciona además como un referente en Villagarcía, al ser el único centro de la localidad que cuenta con un maestro séptimo dan, junto con el sexto dan de su mujer, Rosi, también figura destacada del judo gallego.

Andrés Senín posa con el diploma acreditativo junto a Rosi Serantes cedida

Esta combinación convierte a Ikigai en un espacio único para la formación de deportistas en todas las etapas, apuntan desde la entidad. El séptimo dan obtenido por Andrés Senín representa un nuevo hito en su carrera y un impulso para el judo en Villagarcía, consolidando su papel como uno de los maestros más relevantes del panorama gallego.