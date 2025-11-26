Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Andrés Senín se convierte en el séptimo dan en judo más joven de Galicia

El vilagarciano, referente del Club Senín y del Ikigai, recibió la distinción en Madrid por parte de la Federación Española

Redacción
26/11/2025 14:05
Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador
Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador
cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El maestro Andrés Senín, referente del Judo Club Senín y del centro deportivo Ikigai de Vilagarcía, se convierte en el séptimo dan más joven de Galicia. Recibió una de las máximas distinciones otorgadas por la Federación Española de Judo el pasado sábado en Madrid, durante la gala oficial organizada por la propia Federación, donde se puso en valor su dilatada trayectoria deportiva y docente, así como su contribución al desarrollo del judo tanto en O Salnés como en Galicia. 

Su compromiso como deportista y entrenador ha sido determinante en la formación de numerosas generaciones de judokas. A su regreso al centro deportivo Ikigai, Andrés recibió un cálido recibimiento, organizado por alumnos, amigos y compañeros, que quisieron mostrarle su admiración y agradecerle su labor incansable. Fue especialmente emotivo. El centro deportivo Ikigai se posiciona además como un referente en Villagarcía, al ser el único centro de la localidad que cuenta con un maestro séptimo dan, junto con el sexto dan de su mujer, Rosi, también figura destacada del judo gallego. 

Andrés Senín posa con el diploma acreditativo junto a Rosi Serantes
Andrés Senín posa con el diploma acreditativo junto a Rosi Serantes
cedida

Esta combinación convierte a Ikigai en un espacio único para la formación de deportistas en todas las etapas, apuntan desde la entidad. El séptimo dan obtenido por Andrés Senín representa un nuevo hito en su carrera y un impulso para el judo en Villagarcía, consolidando su papel como uno de los maestros más relevantes del panorama gallego. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Imagen de un escaparate por el Black Friday

Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local
Sandra Rey
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado

La Asociación de Empresarios de Ribeira sortea 500 euros en vales de compra por el Black Friday
Sandra Rey
Excavadoras utilizadas en el registro en Caleiro

La Policía Nacional registra con retroexcavadoras inmuebles en O Salnés en una nueva operación contra el tráfico de drogas
Olalla Bouza