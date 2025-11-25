Tania Álvarez disputó una regata amistosa en el Támesis

Tania Álvarez junto a William Short cedida

La palista grovense Tania Álvarez participó en Inglaterra en una regata amistosa en el Río Támesis, invitada por el Elmbridge Canoe Club y formado pareja con con William Short, que es el vigente campeón del Mundo juvenil en K1e n Maratón, además de subcampeón mundial en C2.

Acabaron la regata en tercera posición, superados por dos embarcaciones masculinas. Tania también participó en la cena de final de temporada del club británico, que reconoció de esta forma el palmarés y la trayectoria de la kayakista del Breogán, una de las más importantes del panorama mundial en la modalidad de Maratón.