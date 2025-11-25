Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Tania Álvarez disputó una regata amistosa en el Támesis

La grovense formó K2 junto al campeón mundial juvenil William Short y participó en la cena de fin de temporada del  Elmbridge Canoe Club

Redacción
25/11/2025 17:15
Tania Álvarez junto a William Short
Tania Álvarez junto a William Short
cedida
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La palista grovense Tania Álvarez participó en Inglaterra en una regata amistosa en el Río Támesis, invitada por el Elmbridge Canoe Club y formado pareja con con William Short, que es el vigente campeón del Mundo juvenil en K1e n Maratón, además de subcampeón mundial en C2. 

Acabaron la regata en tercera posición, superados por dos embarcaciones masculinas. Tania también participó en la cena de final de temporada del club británico, que reconoció de esta forma el palmarés y la trayectoria de la kayakista del Breogán, una de las más importantes del panorama mundial en la modalidad de Maratón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la formación

La ABE reúne a 57 empresas en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de verificación de facturas
Sandra Rey
Imagen de la sesión plenaria de este lunes

El Pleno de Ribeira saca adelante la prórroga forzosa por nueve meses del SAF
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de Ribeira convoca subvenciones destinadas a las asociaciones de mayores
Redacción
Imagen de la concentración

Luis Pérez Barral muestra su apoyo a las limpiadoras del Hospital do Barbanza durante las protestas
Redacción