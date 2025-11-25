Gonzalo Bouza Brey conquista el Torneo Social del Xadrez Fontecarmoa

Gonzalo Bouza Brey se impuso en el torneo absoluto del CXF cedida

El Club Xadrez Fontecarmoa celebró el fin de semana los Torneos Sociales por rangos de edad de la nueva temporada en el Centro Sociocultural de Fontecarmoa, lo que supone una vuelta a los orígenes ya que el club se fundó en el antiguo Centro de Formación Profesional, posteriormente Instituto Fermín Bouza-Brey, allá por el año 1984, fomentado por un grupo de entusiastas profesores e apasionados alumnos.

Compitieron un centenar de jugadores federados en un evento que sirve de referencia para confeccionar los 16 equipos de la entidad que tomarán parte en las ligas gallegas en el curso 2026. Después de las ocho rondas en disputa en la categoría Sub-12, Oliver Moure se proclamó campeón al vencer en todas sus partidas, quedando primero en Sub-10 Liam Puceiro, mientras que Asier Cores ganó en Sub-8.

En el open absoluto, el siempre combativo Gonzalo Bouza Brey quiso hacer honor al Instituto que llevó el nombre de su tío abuelo y se proclamó campeón. Segundo fue Andrés Varela y tercero Ricardo Oubiña. La primera plaza femenina fue para Irene Diz que finalizó en un meritorio décimo puesto de la general.

El club vilagarciano ultima los preparativos para el XVII Open McDonalds que se celebrará el sábado en el Auditorio dando por finalizada la temporada oficial con la Gala de Entrega de premios de la Federación Galega de Xadrez.