El Kenpo Vilagarcía, liderado por Pedro Muñoz Fole con sus cinco oros, se exhibe en el Campeonato de España

La delegación arousana posa junto a Mario Hermo en el Nacional disputado en el pabellón de Bouzas cedida

La Selección Gallega de Kenpo acabó segunda por detrás de Andalucía en el medallero del Campeonato de España de Kenpo celebrado este fin de semana Vigo. Fueron un total de 72 medallas, de las cuales una gran parte llevaron la firma de los deportistas del Kenpo Vilagarcía, liderado por Pedro Muñoz Fole, que firmó cinco oros en las cinco modalidades que tomó parte en sénior masculino.

Pedro ganó en Kata, Semikenpo, Submission, Fullkenpo y Knockdown, por lo que se coronó como el mejor competidor masculino de la competición. Martín Pintos ganó en Kata por Equipos, Semikenpo y Submission en -80 kg sénior y también se proclamó subcampeón en defensa personal y Fullkenpo, y fue bronce en knockdown.

Con numerosas medallas regresó también Sergio Alba Vázquez, que se subió a lo más alto del podio en Kata sub 21 y en Kata por equipos Absoluto. Fue plata en Kobudo Sub 21 y defensa personal, sumando además varios bronces en menos de 65 kilos: en semikenpo sub21, submission sénior, fullkenpo sénior y defensa personal mixta. Por su parte, Damián Murga Loroño se proclamó campeón en Kobudo Júnior y Kata por Equipos, además logró bronces 3 medalas de bronce en semikenpo -75 kg , submission -70 kg y knockdown -75 kilos.

Óscar Padín Miguéns, en su primer campeonato de España, logró el loro en Knockdown Junior - 65kg y fue subcampeón en submission -60 kg y semikenpo -65 kg. También en categoría júnior, Sergio Vidal Santos se proclamó subcampeón en submission junior +75 kg y fue tercero en las dos modalidades de Fullkenpo y Knockdown. En su estreno en un Nacional, Gabriel Martínez Cerrato alcanzó dos bronces en júnior en las modalidades de semikenpo y submission en +75 kg. Héctor Vázquez Míguez regresó a la competición dos años después y se colgó la plata en +90 kg sub21 en semikenpo. Y Uxío Gómez Martínez debutó en categoría sénior con dos quintos puestos en semikenpo y submission -70 kg.

La única representante femenina del club en Vigo fue Carolina Claramunt Silva, que firmó una gran actuación proclamándose subcampeona de España en tres modalidades: submission -70 kg sénior, knockdown -75 kg sénior y fullkenpo -70 kg sub21, alcanzando también el bronce en -75 kg sub21. No pudo competir el júnior Xian Blanco Pereira, una de las grandes promesas del club, debido a una lesión en na mano.

Por último, en el Nacional de Parakenpo, el campeón del Mundo y campeón Europeo Pablo Muras Abad sse colgó el oro en Kobudo y fue subcampeón en Kata, redondeando una nueva exhibición del Kenpo Vilagarcía.