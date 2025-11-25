El Inelsa Solar Asmubal estrena su casillero de victorias a domicilio al ganar en Porriño

El Inelsa Asmubal está yendo a más a medida que avanza la competición Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar estrenó su casillero de victorias a domicilio al ganar en Porriño 26-34 y encadena un segundo triunfo seguido con el que sigue escalando en la tabla. El equipo de Juan Costas cuajó un partido muy completo, dominando desde el principio, y con la portera Irene Ríos otra vez muy inspirada.

Las meañesas empezaron bien con un parcial de 1-4, con Irene realizando muchas paradas en el primer tramo del duelo, lo que fue permitiendo a su equipo estar por delante con ventaja mínimas, entre uno y cuatro goles, llegándose al descanso 13-15. Esta tónica se mantuvo en la segunda parte, el Porriño siguió enganchado al partido, hasta que llegó un parcial de 0-6 que disparó en el marcador a las de Juan Costas (22-31) con ocho minutos por jugarse.

De forma que el Asmubal tuvo un final plácido de encuentro, con reparto de minutos entre las jugadoras. Juan Costas ya piensa en las próximas citas, ante Perdoma en Coirón y Sanse en Madrid, consciente de que el rendimiento y los resultados de su equipo en esos dos partidos van a determinar la dirección que van a tomar en la competición. . Las meañesas son octavas, por lo que tienen por debajo ahora a seis equipos en su objetivo de salvar la categoría.