Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Inelsa Solar Asmubal estrena su casillero de victorias a domicilio al ganar en Porriño

Partido muy completo del equipo de Juan Costas, que se sitúa octavo (26-34)

Gonzalo Sánchez
25/11/2025 06:40
El Inelsa Asmubal está yendo a más a medida que avanza la competición
El Inelsa Asmubal está yendo a más a medida que avanza la competición
Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar estrenó su casillero de victorias a domicilio al ganar en Porriño 26-34 y encadena un segundo triunfo seguido con el que sigue escalando en la tabla. El equipo de Juan Costas cuajó un partido muy completo, dominando desde el principio, y con la portera Irene Ríos otra vez muy inspirada.

 Las meañesas empezaron bien con un parcial de 1-4, con Irene realizando muchas paradas en el primer tramo del duelo, lo que fue permitiendo a su equipo estar por delante con ventaja mínimas, entre uno y cuatro goles, llegándose al descanso 13-15. Esta tónica se mantuvo en la segunda parte, el Porriño siguió enganchado al partido, hasta que llegó un parcial de 0-6 que disparó en el marcador a las de Juan Costas (22-31) con ocho minutos por jugarse. 

De forma que el Asmubal tuvo un final plácido de encuentro, con reparto de minutos entre las jugadoras. Juan Costas ya piensa en las próximas citas, ante Perdoma en Coirón y Sanse en Madrid, consciente de que el rendimiento y los resultados de su equipo en esos dos partidos van a determinar la dirección que van a tomar en la competición. . Las meañesas son octavas, por lo que tienen por debajo ahora a seis equipos en su objetivo de salvar la categoría. 

Ficha técnica:

Porriño: Mara y Lara; Julieta, Iria (3), Lucía (1), Athenea (4), Adriana (6), Moreno (1), Rial (7), Nayara, González (2), Groba (1), Carla (1), Martínez y Porto. 
Inelsa Asmubal: Ríos y Uxía; Sineiro (1), Arangio (7), Sabela (3), Currás (2), Nicole (6), Ballada (2), Vera, Domínguez, Miniño (7), Romero (1), Luna (2), Muñiz (2), Vanesa (1) y Shaila. 
Marcadores: 7-9/13-15/21-24/26-34. 
Árbitros: Jiménez Tejado y Sierra Bordallo. Excluyeron a por dos minutos a Porto (min. 10, 14), Iria (min. 16 y 38), y González (min. 29), y expulsó con roja directa a Porto (min. 51) por el Porriño; y al entrenador Juan Costas (min. 23) y Sabela (min. 51) por el Asmubal.

Te puede interesar

Un coche acabó colisionando contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la vía de servicio

Un conductor y los ocupantes de un coche se dan a la fuga tras un aparatoso accidente de tráfico en pleno casco urbano de A Pobra
Chechu López
El ideal gallego

Pontecesures celebra este sábado un magosto popular y el II Campeonato de Chave local
Fátima Pérez
La mítica banda barbanzana tenía como más reciente local de ensayo ‘O Galiñeiro de O Araño’

Javi Maneiro abandona la banda de rock gallego Heredeiros da Crus al no verse ahora cantando sus letras
Chechu López
La inauguración de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado

Callejeros Barbanza abre en pleno casco urbano de Ribeira su sede social y tienda solidaria
Chechu López