Ribadumia, CD Unión y San Martín no fallan en los derbis

El San Martín escala a la quinta plaza mientras Valiño, Abanqueiro, Amanecer y Unión Dena están metidos de lleno en la pelea por la permanencia Mónica Ferreirós

Ribadumia, CD Unión y San Martín ganaron los duelos de rivalidad ante Caldas, Amanecer y Unión Dena respectivamente y se mantienen entre los cinco primeros de una Primera Autonómica en la que el líder Marín no afloja y volvió a sumar de tres.

El equipo aurinegro se mantiene a dos puntos del primer puesto tras conseguir su décimo triunfo en doce partidos. Venció 2-0 al Caldas en A Senra con goles de Pedro Giménez y Sidibé. El equipo de Fran Blanco empezó muy bien, dominando y teniendo varias ocasiones. Dos de Cristian y una de Eloy que solventó el meta Luis, pero poco pudo hacer en un centro de Eloy desde la derecha que remató Pedro Jiménez de cabeza. Fue el 1-0. A partir de ahí, la primera parte ya fue un poco más parada, y en la última jugada, en una contra, el Caldas estuvo cerca de empatar.

En la segunda parte, bajo la lluvia, Pabulo rozó el 1-1, pero ante Lucas mandó la pelota fuera. Sidibé consiguió el 2-0 al rematar una falta lateral y después el partido se abrió mucho, perdonando los locales varias ocasiones claras para aumentar la renta. El Ribadumia repite la próxima semana en casa, recibe al Campolameiro, que es cuarto y ganó 2-1 al Abanqueiro, en un duelo muy atractivo. Mientras que el Marín visitará a un Cordeiro que empató 2-2 en A Estrada tras remontar el tanto de Juanín con los goles de Rubén, de penalti, y Marcos Gándara. Pero el propio Juanín, también de penalti, hizo el 2-2 en el minuto 80.

El CD Unión se mantiene en la tercera plaza al ganar al Amanecer en Lampáns con un gol de Chicho (0-1). El equipo de Luisito González no estuvo bien en cuanto a juego, aunque controló la primera parte ante un rival que esperó replegado y buscó las transiciones rápidas. El Amanecer tuvo la primera gran ocasión, pero salvó Álvaro en el mano a mano. Acertaron los visitantes en una acción en la que llevaron el balón a banda e Iván puso un centro lateral que atacó Chicho.

En la segunda parte el Unión no estuvo fino con el balón y el Amanecer dio un paso adelante, manteniendo la incertidumbre en sus acercamientos, sobre todo a balón parado hasta el final, disponiendo de una gran ocasión en un córner. “O mellor foi o resultado”, reconoce el técnico Luisito González. “Temos que seguir pensando partido a partido para recortar puntos a Marín e Ribadumia, que están intratables”.

El San Martín escala a la quinta plaza al golear 0-5 al Dena en As Cachizas. Los visitantes demostraron más mordiente ofensiva ya en la primera parte, con ocasiones claras, aunque sólo aprovecharon una por medio de Tymo. Tras el decanso, con el 0-2 obra de Hugo Abalo, el partido se abrió y los de Pedro Carregal gozaron de espacios para desarrollar todo su caudal ofensivo. El ucraniano Tymo, otra vez diferencial, Hugo Soto, con un golazo, y Segura ampliaron la diferencia. El Cuntis, por su parte, también logró una goleada a domicilio al imponerse 0-4 al Valiño, por lo que es séptimo, con mucho colchón sobre el descenso.