Os Ingleses logra su séptima victoria seguida a costa de Ferrol y sigue líder
El equipo vilagarciano se impuso en Fontecarmoa 32-8 en un partido marcado por el frío y la lluvia
Os Ingleses RC se mantiene líder invicto en la Liga Gallega tras sumar el sábado en Fontecarmoa su séptima victoria seguida al derrotar al CR Ferrol por un marcador de 32-8. El partido estuvo marcado por la meteorología, con lluvia y bajas temperaturas que condicionaron el rendimiento de los de David Lema, que no pudieron desarrollar su versión más dinámica con juego a la mano. Las imprecisiones reinaron toda la tarde ante un Ferrol reforzado esta vez, pero que no pudo detener los ataques locales.
Os Ingleses dominaron las melés y recuperaron balones en varias touchses, además hicieron valer su fondo de armario, ya que el equipo subió el nivel, aumentado la puntuación, a partir de los cambios. Lema empleó a 23 jugadores. "Juegue quien juegue, el nivel es muy bueno", destaca el técnico, que lamenta también las lesiones de Brea, JJ, Javi y Bosnio. "Hasta ahora las lesiones nos habían respetado, pero sabíamos que este momento podía llegar y para eso tenemos una plantilla amplia", explica el entrenador vilagarciano, que pone la mente en la visita el sábado a Vigo, que es cuarto.
Os Ingleses suma 34 puntos en siete partidos, mientras que CRAT Coruña también cuenta por victorias todos sus partidos y es segundo con 29 puntos, aunque con un partido menos disputado que los vilagarcianos.
Los canteranos ganan con las Selecciones Gallegas
Cinco canteranos del club vilagarciano representaron a las selecciones gallegas en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Segunda División disputado en Gijón. Nizam García, Gael Hurtado y Bruno Losada formaron parte de la M16, que ganó a Asturias 10-3 y a Cantabria 0-12, mientras que Sergio Ramos Brais Gallego actuaron en la M18, que se impuso a Cantabria por 29-5, por lo que ambas selecciones se clasifican para las semifinales.