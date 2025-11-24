Os Ingleses logra su séptima victoria seguida a costa de Ferrol y sigue líder

Marcos, en una acción del partido del sábado en Fontecarmoa ante Ferrol Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC se mantiene líder invicto en la Liga Gallega tras sumar el sábado en Fontecarmoa su séptima victoria seguida al derrotar al CR Ferrol por un marcador de 32-8. El partido estuvo marcado por la meteorología, con lluvia y bajas temperaturas que condicionaron el rendimiento de los de David Lema, que no pudieron desarrollar su versión más dinámica con juego a la mano. Las imprecisiones reinaron toda la tarde ante un Ferrol reforzado esta vez, pero que no pudo detener los ataques locales.

Os Ingleses dominaron las melés y recuperaron balones en varias touchses, además hicieron valer su fondo de armario, ya que el equipo subió el nivel, aumentado la puntuación, a partir de los cambios. Lema empleó a 23 jugadores. "Juegue quien juegue, el nivel es muy bueno", destaca el técnico, que lamenta también las lesiones de Brea, JJ, Javi y Bosnio. "Hasta ahora las lesiones nos habían respetado, pero sabíamos que este momento podía llegar y para eso tenemos una plantilla amplia", explica el entrenador vilagarciano, que pone la mente en la visita el sábado a Vigo, que es cuarto.

Os Ingleses suma 34 puntos en siete partidos, mientras que CRAT Coruña también cuenta por victorias todos sus partidos y es segundo con 29 puntos, aunque con un partido menos disputado que los vilagarcianos.