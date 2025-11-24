El rebote y las faltas lastraron las opciones del Sigaltec en Betanzos

Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador Mónica Ferreirós

El Sigaltec se quedó a las puertas de estrenar su casillero de victorias a domicilio al perder ayer en Betanzos 73-68 en un partido en el que el rebote volvió a decantar la balanza para su rival, que además dispuso del triple de tiros libres (32 a 11). Estos aspectos en un duelo igualado, con alternativas en el marcador, pesaron mucho al final. Y es que el Sigaltec se vio 28-19 abajo en el primer tiempo, pero reaccionó de la mano de Pablo Fernández (23 puntos).

El equipo de Luis Gabín estuvo al mando en el marcador en el tercer cuarto, pero siguió teniendo problemas ante la desventaja física, por lo que le costó cerrar el rebote y siguieron las faltas. El partido entró en un final apretado, ya que a falta de cinco minutos los vilagarcianos mandaban por uno (61-62). Pero el Betanzos encontró el acierto en el tiro exterior con Portilla y siguió dominando el rebote, dejando sin opciones a los vilagarcianos al final. El Sigaltec se queda con un balance de 3/5 y el sábado recibirá en el Sara Gómez al líder, un Calvo Basket Xiria que lleva 7 victorias en 8 partidos.