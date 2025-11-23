Rodri da un punto de oro al Cambados en el minuto 96 en Barbadás

Gregor se lleva el balón en una acción del partido Xesús Fariñas (La Región)

Un gol de Rodri en el minuto 96, prácticamente en la última jugada del partido, dio un punto de oro al CJ Cambados en el campo de Os Carrís ante el Barbadás, al que mantiene a seis puntos de distancia en la tabla. El empate sabe a victoria para los de Pénjamo porque vieron el partido muy cuesta arriba en la segunda parte tras el gol en una acción de balón parado de Nespereira. Pero el recién ascendido no se rindió. Siempre compite y en Os Carrís lo hizo con fe hasta la última jugada para encontrar el gol que le permite irse al parón con 14 puntos, cinco de colchón sobre la zona de descenso.

Sin Diego Iglesias ni Tiko en el once, la responsabilidad ofensiva visitante recayó en Noel, Gregor y Nico, pero no lo tuvieron nada fácil porque el partido, aunque empezó con un ritmo muy alto, fue de más disputas y duelos que de ocasiones. La primera de los visitantes la tuvo Noel, con un disparo que atrapó el meta Borja. La respuesta local llegó en un centro lateral que no encontró remate y en un córner que atrapó Conde sin problemas. Los locales lo intentaron casi siempre a balón parado. Y tuvieron otra opción en una falta frontal que se perdió por encima del larguero.

El Cambados tuvo opciones para ponerse 0-1. Sobre todo en un lanzamiento muy lejano de Gregor, que vio a Borja adelantado, pero el meta local salvó casi en la línea tras correr hacia su portería. Un centro de Noel que se pasó por el área sin rematador fue otra clara para el Cambados.

Seydou hizo un gran trabajo defensivo en el centro del campo Xesús Fariñas (La Región)

En la segunda parte los locales trataron de circular el balón para encontrar última línea con golpeo y cargando el área tras ganar las segundas jugadas. El Cambados estaba defendiendo bien esas situaciones, pero encajó a balón parado, la especialidad del Barbadás. Fue en un córner en el que el balón le llegó al lateral izquierdo Nespereira, que no perdonó.

Tras el 1-0 el Barbadás se echó atrás y cedió terreno al Cambados, acumulando efectivos en línea defensiva y dejando a un par de jugadores descolgados en ataque para cazar alguna contra. El equipo de Pénjamo tuvo varias situaciones en área en las que los locales defendieron bien. La más clara fue en un disparo de Tava que salió rozando el poste. En la última acción llegó el empate. En un centro que le cayó a Seydou, que disparó de primera y repelió Borja, pero Rodri muy atento empujó el rechace al fondo de la red, desatando la alegría visitante.