El Cambados examina su consistencia en Barbadás

Gregor con el balón durante el último partido en Burgáns frente al Alondras Mónica Ferreirós

El CJ Cambados (11º con 13 puntos) visita en Os Carrís a las 16.30 horas al Barbadás (17º con 7 puntos) en un partido importante para mantener alejado a un rival directo en la pelea por la permanencia.

Los locales sólo ganaron un partido, el primero de liga y a domicilio en Viveiro. Desde entonces acumulan diez jornadas sin hacerlo, por lo que están muy necesitados. Recuperan a los hermanos Nespereira para la cita, mientras que son bajas Jorge Benavides e Íker Gómez.

En los visitantes, Pénjamo tiene la bajas de Zalo y Joel. “Nos enfrentamos a un rival que trata de buscar muchas situaciones de duelos en área a través de situaciones de centros y acciones de balón parado, ya que tienen mucho poderío aéreo”, explica el técnico cambadés. “Es un partido donde nuestro nivel de activación e intensidad tiene que ser alto en todo momento, ya que se pasa de un área a otra muy rápido por el escenario de juego”, ya que el campo de Os Carrís es corto, aunque no estrecho. “Tenemos que ser capaces de imponernos en esos duelos, creo que va ser clave”, insiste Pénjamo.

El equipo amarillo ha sido capaz de adaptarse a diferentes contextos y escenarios a domicilio en la categoría hasta el momento. De hecho, en sus salidas, sólo perdió en Santiago ante el líder y a última hora. Esta tarde necesita mantener esa línea para intentar sumar de tres, lo que le permitiría irse al parón en una situación tranquila y aumentar su colchón de puntos sobre la zona de descenso.