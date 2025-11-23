El Boiro, que falló un penalti y jugó contra diez al final, desaprovecha su ocasión de ganar en Vilalba

El Boiro jugó un muy buen partido en A Magdalena, pero le faltó el gol Tania Martínez

El Boiro desaprovechó una gran oportunidad para ganar en Vilalba en un partido en el que fue mejor en la primera parte, en la que dispuso de un penalti, y jugó contra diez el último cuarto de hora de una segunda más nivelada. El equipo de Jose Tizón tuvo ocasiones suficientes para marcar, sobre todo en el penalti errado por Víctor Casais, pero regresó de A Magdalena con un punto que le sabe a poco.

El duelo empezó con media hora de retraso porque las líneas del campo no estaban bien marcadas. De hecho los locales hicieron una protesta en los primeros treinta segundos de partido, en los que se quedaron parados los 22 futbolistas, para denunciar el abondono del Concello en el mantenimiento de la instalación deportiva.

El Boiro llevó la iniciativa en el primer tiempo y generó ocasiones. Mario Prol tuvo la primera en una disparo que lamió el larguero. El equipo de Tizón movió el balón con intención y verticalidad y en el minuto 28 llegó la acción de penalti, en la que López derribó a Juanma. Lanzó Casais de forma inocente y atrapó Santomé.

Poco después el meta local volvió a ganarle la partida al delantero visitante al detener un disparo cruzado en área. El Boiro aún tuvo otra antes del descanso, en un disparo de Enjamio que tocó en Aram y el balón se perdió pegado al poste.

En la segunda parte mejoró el Vilalbés con los cambios y el partido ya fue más nivelado. Pese a ello el Boiro volvió a avisar en un remate de Landeira y en otro lejano de Mario Prol. A falta de un cuarto de hora llegó la segunda amarilla a Javi Rey y los locales se quedaron con diez. El Boiro se volcó en busca del gol del triunfo y volvió a tener ocasiones por medio de Yago García. El Boiro apretó hasta el final, lanzando varios córners, pero no encontró recompensa a su buen partido. El punto le sabe a poco.