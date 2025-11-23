El Alondras y un muy desafortunado arbitraje cortan la racha del Céltiga

Santi con el balón durante el partido de esta mañana en el campo de O Casal da

El Céltiga vio cortada su racha triunfal al perder en Moaña ante el Alondras por la mínima en un partido igualado que resolvió Lucas Camba al inicio de la segunda parte y en el que los visitantes fueron muy perjudicados por las decisiones arbitrales. El Céltiga tuvo ocasiones claras para marcar, sobre todo en sendos manos a mano de Óscar y Álex Rodríguez, pero no fue su día. Tampoco el del árbitro, que castigó sólo con amarilla una entrada muy fuerte sin balón sobre Jordan, que salió del campo en ambulancia, no señaló un penalti sobre Óscar y acabó anulando el gol del empate a los visitantes en la última jugada del partido, ya en el minuto 101, por una supuesta mano del propio Óscar.

El Alondras empezó mejor en el campo Iago Aspas, muy activo en la presión y dominando a través del balón. La actividad entre líneas de Lucas Camba trajo en jaque a un Céltiga que tuvo que emplearse en labores de contención, sin posibilidad de estirarse, durante el primer cuarto de hora. El equipo de Luis Carro resistió el arreón inicial de un rival necesitado de una reacción después de ocho jornadas seguidas sin ganar. Superado este primer tramo, el Céltiga empezó a crecer en un partido nivelado.

Adri se adentra en área perseguido por defensas del Alondras

Luis Carro situó a Sobrido en la derecha y a Julio en la izquierda, con Marcos Blanco por dentro, en la línea de tres por detrás de Adri Rodríguez. Estos cuatro atacantes empezaron a entrar en juego y el Céltiga daba sensación de peligro. En el minuto 22 Giráldez filtró un pase sobre Marcos Blanco, que batió en el mano a mano a Brais Pereiro, pero el asistente levantó la bandera para señalar un fuera de juego dudoso.

El siguiente aviso visitante llegó a balón parado. En una falta lateral que cabeceó por encima del larguero el delantero Adri. Los visitantes tenían más claridad y precisión que su rival en campo contrario. La tercera fue clarísima. Julio Rey se sacó un pase extraordinario de tacón en la fronta que dejó en el mano a mano a Óscar. El capitán isleño no pudo batir en un remate desde el punto de penalti a Brais Pereiro, el balón quedó suelto tras la parada del portero, que derribó a al propio Óscar cuando se disponía a aprovecharlo y el árbitro señaló falta en ataque, ante las protestas de todo el banquillo visitante, que protestó de pie en la banda.

Santi disputa un balón dividido

En el último cuarto hora de la primera parte el partido se abrió y fue el Alondras el que tuvo dos ocasiones para adelantarse. Con Lucas Camba ya más apagado, fue Javi Pereira en la derecha el que generó el peligro. Un centro del ex del Arosa fue rematado por Manufre con el pie en área pequeña y encimado por Pedro Delgado, con quien tuvo una dura batalla cuerpo a cuerpo, a la parte superior del larguero. Muy clara. La siguiente la volvió a protagonizar Pereira, en una contra por la derecha y el que falló en área pequeña fue Martín Rafael, al rematar fuera un balón suelto.

Al inicio de la segunda parte el Alondras se puso por delante. En otra acción por banda derecha. Se sacó el centro abajo el lateral Cortegoso y remató en en el primer palo Lucas Camba, tocando lo justo para cambiar la trayectoria y batir a Táboas.

Tras el 1-0 Luis Carro no tardó en mover el banquillo. Entró Arnosi en defensa y Jordan en la medular, dejando el campo un Julio Rey renqueante. El Céltiga pudo empatar a la hora de juego, en una buena combinación por dentro que permitió al lateral Álex atacar el carril del diez y quedarse en el mano a mano ante Pereiro, que volvió a salvar a su equipo. En la acción siguiente fue Táboas el que salvó el 2-0 al detener un mano a mano con Javi Pereira tras una pérdida por dentro de los visitantes, que seguían asumiendo riesgos.

Despropósito arbitral

El partido se volvió a abrir. A los 70 minutos el árbitro, desafortunado, perdonó la expulsión al local Manufre por una entrada fortísima sin balón a Jordan, en la que lesionó al centrocampista visitante. La acción no admitía dudas, salvo para el colegiado y sus asistentes. El partido estuvo detenido más de seis minutos tras la acción, mientras Jordan se retiró con ayuda del cuerpo técnico visitante y minutos después dejó la instalación en ambulancia, con una luxación de hombro.

A partir de ahí todo fue ya más trabado. Los visitantes estaban desquiciados con el colegiado Estévez Blanco, que mostró un nivel muy por debajo de la categoría. El partido llegó hasta el 101 y el Céltiga marcó en un córner, después de que el balón golpease Óscar. Álex Rodríguez, de chilena, envió al balón a la red. El árbitro anuló el gol por mano de Óscar, que protestó mucho la jugada, asegurando que el esférico no le golpeó en el brazo. La acción se saldó con varias amarillas por protestar para el Céltiga. Los isleños acabaron con Pedro Delgado y el segundo entrenador Andrés Perfecto expulsados en el banquillo, siete futbolistas con amarilla y Jordan y Julio Rey lesionados. Una escabechina.

Ficha técnica: Alondras: Brais Pereiro; Víctor Cortegoso (Ube, min. 86), Abel, Kopa, Jorge Guimeráns; Joel Rocha (Adrián Cruz, min. 94), Adrián Hernández; Javi Pereira, Lucas Camba, Martín Rafael; Manufre.

Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa, Pedro Delgado (Arnosi, min. 52), Martín Sánchez, Álex Rodríguez; Óscar, Giráldez; Sobrido (Marcelo Munín. min. 90), Marcos Blanco (Guille, min. 79), Julio Rey (Jordan, min. 51 (Anxo, min. 79)); Adri Rodríguez.

Gol: 1-0 Lucas Camba (min. 48).

Árbitro: Estévez Blanco. Expulsó a Pedro Delgado cuando estaba en el banquillo en el minuto 86. Amarilla a Joel Rocha, Manufre y Abel por los locales y a Óscar, Santi Figueroa, Álex Rodríguez, Marcelo Munín, Antón, Guille y Adri Rodríguez por los visitantes.

El ayudante de Luis Carro fue expulsado en la segunda parte Gonzalo Salgado