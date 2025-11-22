El Sigaltec visita mañana al experimentado Betanzos en su desafío de estrenarse a domicilio

El Sigaltec tiene el reto de sumar su primera victoria a domicilio en Tercera FEB Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB se desplaza a Betanzos el domingo por la tarde para enfrentarse a las 17 horas al Ineltron Santo Domingo, con el que está empatado en la tabla clasificatoria de Tercera FEB con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Los vilagarcianos visitan una pista complicada, en la que sólo ha ganado Marín esta temporada, cayendo Ulla Oil Rosalía (98-74) y Chantada (74-66).

Los betanzeiros llevan tres derrotas seguidas en partidos en lo que han encajado más de 95 puntos y vienen de perder en Culleredo. Luis Gabín, que sigue sin poder contar con Aarón Monteagudo y el noiés Miguel Gil, destaca del rival su experiencia. "Es un equipo con un núcleo de jugadores con mucha experiencia en la categoría y que llevan muchos años jugando juntos", como Abelleira, Martín, Rozas, Portilla, a los que se han unido una generación nueva de canteranos, "que le dan velocidad al equipo" como Latas, Lagares, los hermanos González y un Aarón Espiñeira que aún edad cadete dispone de minutos en la rotación.

Además, incorporaron al ala-pívot Randolph Acevedo y a Aarón Gómez, ex del Chantada, que promedian 10 punto. Jorge Abelleira (18 puntos y 7 rebotes por partido) es la mayor amenaza de los coruñeses. "Es el el base que genera la mayoría de las ventajas y asume los tiros en momentos importantes", explica el técnico de los vilagarciarnos, que analiza el juego del rival. "Son un equipo que especula un poco en defensa y disfruta jugando al contraataque. Suele jugar a muchos puntos y reparten mucho la anotación: ahora mismo tiene 6 jugadores promediando más de 10 puntos por partido", por sólo dos el Silatec: Óscar Castaño y Pablo Fernández.

En los betanceiros destaca la presencia de Marcos Rozas, que jugó en en el Inelga BBC en la etapa de EBA y que, con 42 años, "sigue dando guerra y está a 78 puntos de los 5.000 en la categoría, que se dice pronto", ensalza Gabín.

Las opciones de los vilagarcianos el domingo pasan por "hacer un muy buen partido en defensa, el antecedente fuera de casa en Culleredo no es bueno en ese aspecto, pero tiene que servirnos de motivación para sacarnos la espinita de aquel día, que pudimos competir mucho mejor de lo que lo hicimos".