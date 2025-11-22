El Mariscos Antón Cortegada no se fía de la mala clasificación del Lleida

Cris Loureiro es la máxima anotadora del Cortegada con más de 14 puntos por partido Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada regresa al pabellón Sara Gómez para recibir esta tarde (19 horas) al Robles Lleida en la novena jornada de Liga Femenina 2. El equipo de Manu Santos busca su sexta victoria ante un rival que presenta un balance de 1/6 y viene de perder cuatro partidos ante Boet Mataró, Manresa, Barakaldo y el líder Maristas Coruña.

En su plantilla destaca la ala-pívot aragonesa Laura Gil (más de 10 puntos y 7 rebotes por partido), la escolta Leticia Conca (más de 10 puntos de media) y la pívot húngara Laura Biczo (1,86 metros de altura), que es la máxima anotadora del equipo catalán con más de 13 puntos de promedio, pero no jugó la semana pasada ante las coruñesas por unos problemas físicos. Será duda hasta última hora, aseguran desde Cataluña, mientras que Laura Castellana no llegará, con problemas a sus espaldas.

En las locales Manu Santos dispone de toda la plantilla y reconoce que acumulan ya dos buenas semanas de entrenamientos con el equipo al completo, con lo que “estamos ganando en consistencia defensiva y ofensiva”.

Respecto al rival, el técnico vilagarciano comenta que “viene en mala racha de resultados, pero están compitiendo bien en todos los partidos”. En cuanto al perfil del equipo que tendrá delante hoy el Cortegada, Santos dice que “intenta ser agresivo, con presión a toda pista y alterna con alguna zona. Las exteriores son agresivas y por dentro Laura Biczo y Laura Gil son sus referencias, además ficharon a una francesa que también lo hace bien. Va a ser un partido que puede parecer trampa por los resultados del rival pero ellas van a competir bien, seguro, y más si recuperan jugadoras, por lo que nos lo va a poner muy difícil”.

Elogios al Cortegada

El Robles Lleida es el cuarto mejor ataque de la liga con 65 puntos de media por partido, similar al Cortegada, pero es la peor defensa porque encaja de media más de 71 puntos. El técnico visitante, Rubén Petrus, alaba al Cortegada: “Posiblemente es el equipo con más talento individual de la categoría. Dispone de dos cinco de mucho nivel, con experiencia en la liga y capacidad física para castigar en la pintura. Una 4 con trayectoria contrastada en Challenge y LF2. Exteriores de gran calidad que pueden anotar y generar”.

El técnico del Lleida pone el foco en “controlar el rebote y llevar el partido a un ritmo alto, un poco en el caos, donde nosotros nos sentimos cómodos. La idea es incomodar a un equipo con rotación corta y que sufre más en partidos de mucha exigencia física”.